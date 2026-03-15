Канчельскис: «Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Вердер
0
:
Майнц
1
Все коэффициенты
П1
4.45
X
3.70
П2
1.87
Футбол. Италия
перерыв
Пиза
1
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.60
П2
6.50
Футбол. Италия
перерыв
Сассуоло
0
:
Болонья
1
Все коэффициенты
П1
7.13
X
3.80
П2
1.70
Футбол. Англия
перерыв
Кристал Пэлас
0
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
2.90
П2
8.00
Футбол. Англия
перерыв
Манчестер Юнайтед
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.50
П2
5.00
Футбол. Англия
перерыв
Ноттингем Форест
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.75
П2
3.75
Футбол. Франция
перерыв
Страсбур
0
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.25
П2
5.50
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Пари Нижний Новгород
2
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
14.00
П2
96.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Мальорка
2
:
Эспаньол
1
Все коэффициенты
П1
2.45
X
21.00
П2
101.00
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.31
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.35
П2
2.17
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.44
П2
2.17
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Тулуза
П1
X
П2
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.37
П2
8.50
Футбол. Германия
19:30
Фрайбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.36
П2
3.50
Футбол. Италия
20:00
Комо
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.33
П2
4.02
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.40
П2
3.85
Футбол. Германия
21:30
Штутгарт
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.03
П2
2.55
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Милан
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Франция
22:45
Ренн
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.46
П2
3.40
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.64
П2
4.15
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Енисей
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Челябинск
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Арсенал
0
П1
X
П2

Канчельскис: «Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что форвард «Акрона» Артем Дзюба уже вряд ли заиграет в топ-клубе.

Источник: Sport24

В воскресенье гол 37-летнего Дзюбы на 84-й минуте помог «Акрону» избежать поражения от «Ахмата» (1:1) в 21-м туре РПЛ. Всего в текущем сезоне у нападающего 6 мячей и 4 ассиста в 19 играх чемпионата.

«Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов. Он и сам это знает. Говорить можно все что угодно, но по движению, по тому, что я видел сегодня, он помочь на уровне топ-клуба не сможет. Да, помог “Акрону”, молодец, забил. Если он еще год продержится на таком уровне — будет хорошо. Но это уже от него самого зависит», — приводит слова Канчельскиса «Советский спорт».

Акрон
1:1
Первый тайм: 0:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
15.03.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Станислав Черчесов
Голы
Акрон
Артем Дзюба
(Дмитрий Пестряков)
85′
Ахмат
Георгий Мелкадзе
(Максим Самородов)
27′
Составы команд
Акрон
32
Игнат Тереховский
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
22
Артем Дзюба
11
Жилсон Тавареш Беншимол
91
Максим Болдырев
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
81′
81
Никита Базилевский
15
Стефан Лончар
36′
69′
10
Кевин Аревало
80
Хетаг Хосонов
59′
6
Максим Кузьмин
Ахмат
1
Вадим Ульянов
5
Клисман Цаке
2
Джамалутдин Абдулкадыров
90
Усман Ндонг
82
Даниил Хлусевич
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
11
Силва Лима Исмаэл
15′
49′
77
Георгий Мелкадзе
5′
89′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
54′
42
Мануэль Келиано
80′
19
Сергей Пряхин
90′
10
Рифат Жемалетдинов
Статистика
Акрон
Ахмат
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
4
3
Угловые
4
3
Фолы
16
12
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
