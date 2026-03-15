Канчельскис: «Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов»

В воскресенье гол 37-летнего Дзюбы на 84-й минуте помог «Акрону» избежать поражения от «Ахмата» (1:1) в 21-м туре РПЛ. Всего в текущем сезоне у нападающего 6 мячей и 4 ассиста в 19 играх чемпионата.
«Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов. Он и сам это знает. Говорить можно все что угодно, но по движению, по тому, что я видел сегодня, он помочь на уровне топ-клуба не сможет. Да, помог “Акрону”, молодец, забил. Если он еще год продержится на таком уровне — будет хорошо. Но это уже от него самого зависит», — приводит слова Канчельскиса «Советский спорт».
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
15.03.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Станислав Черчесов
Голы
Акрон
Артем Дзюба
(Дмитрий Пестряков)
85′
Ахмат
Георгий Мелкадзе
(Максим Самородов)
27′
Составы команд
Акрон
32
Игнат Тереховский
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
22
Артем Дзюба
11
Жилсон Тавареш Беншимол
91
Максим Болдырев
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
81′
81
Никита Базилевский
15
Стефан Лончар
36′
69′
10
Кевин Аревало
80
Хетаг Хосонов
59′
6
Максим Кузьмин
Ахмат
1
Вадим Ульянов
5
Клисман Цаке
2
Джамалутдин Абдулкадыров
90
Усман Ндонг
82
Даниил Хлусевич
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
11
Силва Лима Исмаэл
15′
49′
77
Георгий Мелкадзе
5′
89′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
54′
42
Мануэль Келиано
80′
19
Сергей Пряхин
90′
10
Рифат Жемалетдинов
Статистика
Акрон
Ахмат
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
4
3
Угловые
4
3
Фолы
16
12
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
