Канчельскис: «Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов»

«Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов. Он и сам это знает. Говорить можно все что угодно, но по движению, по тому, что я видел сегодня, он помочь на уровне топ-клуба не сможет. Да, помог “Акрону”, молодец, забил. Если он еще год продержится на таком уровне — будет хорошо. Но это уже от него самого зависит», — приводит слова Канчельскиса «Советский спорт».