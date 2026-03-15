«Пари НН» разгромил «Крылья Советов» и покинул зону вылета РПЛ

Футболисты «Пари Нижний Новгород» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 3:0 в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Олакунле Олусегун (29-я минута, с пенальти), Лука Тичич (45+2) и Даниил Лесовой (90+3).
«Пари НН» набрал 20 очков и поднялся с предпоследней, 15-й, строчки в турнирной таблице РПЛ на 13-ю. «Крылья Советов» (20) опустились на 14-е место.
В следующем туре «Пари НН», одержавший вторую победу подряд, 21 марта в гостях сыграет с «Краснодаром», «Крылья Советов» днем позже примут казанский «Рубин».
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
15.03.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Магомед Адиев
Голы
Пари Нижний Новгород
Олакунле Олусегун
29′
Лука Веснер Тичич
45+2′
Даниил Лесовой
(Егор Смелов)
90′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
17
Егор Смелов
6
Алекс Опоку Сарфо
22
Никита Каккоев
4
Илья Кирш
25
Свен Карич
80′
2
Виктор Александров
29
Лука Веснер Тичич
80′
3
Юрий Коледин
10
Адриан Бальбоа
67′
19
Никита Ермаков
76′
40
Олакунле Олусегун
86′
88
Даниил Лесовой
21
Реналдо Сефас
86′
14
Матвей Урванцев
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
31
Гонсало Рекена
27′
47
Сергей Божин
5
Доминик Ороз
90+5′
72
Дани Фернандес
22
Фернандо Костанца
3
Томас Галдамес
64′
2
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
65′
14
Михайло Баньяц
20
Кирилл Столбов
46′
77
Ильзат Ахметов
99
Джеффри Чинеду
71′
91
Владимир Игнатенко
70
Артем Шуманский
64′
19
Иван Олейников
Статистика
Пари Нижний Новгород
Крылья Советов
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
8
3
Угловые
7
2
Фолы
7
20
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
