Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.25
П2
2.30
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
0
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
3.70
X
2.99
П2
2.34
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
3
:
Севилья
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.00
П2
51.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
0
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.36
П2
8.50
Футбол. Германия
19:30
Фрайбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.64
П2
4.06
Футбол. Италия
20:00
Комо
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.30
П2
4.20
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.35
П2
3.85
Футбол. Германия
21:30
Штутгарт
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.00
П2
2.55
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Милан
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.55
П2
1.92
Футбол. Франция
22:45
Ренн
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.40
П2
3.40
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.55
П2
4.15
Футбол. Италия
завершен
Пиза
3
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Енисей
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Челябинск
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Арсенал
0
П1
X
П2

«Пари НН» разгромил «Крылья Советов» и покинул зону вылета РПЛ

Нижегородский клуб одержал вторую победу подряд и поднялся на 13-е место в турнирной таблице.

Источник: Соцсети

Футболисты «Пари Нижний Новгород» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 3:0 в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Олакунле Олусегун (29-я минута, с пенальти), Лука Тичич (45+2) и Даниил Лесовой (90+3).

«Пари НН» набрал 20 очков и поднялся с предпоследней, 15-й, строчки в турнирной таблице РПЛ на 13-ю. «Крылья Советов» (20) опустились на 14-е место.

В следующем туре «Пари НН», одержавший вторую победу подряд, 21 марта в гостях сыграет с «Краснодаром», «Крылья Советов» днем позже примут казанский «Рубин».

Пари Нижний Новгород
3:0
Первый тайм: 2:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
15.03.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Магомед Адиев
Голы
Пари Нижний Новгород
Олакунле Олусегун
29′
Лука Веснер Тичич
45+2′
Даниил Лесовой
(Егор Смелов)
90′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
17
Егор Смелов
6
Алекс Опоку Сарфо
22
Никита Каккоев
4
Илья Кирш
25
Свен Карич
80′
2
Виктор Александров
29
Лука Веснер Тичич
80′
3
Юрий Коледин
10
Адриан Бальбоа
67′
19
Никита Ермаков
76′
40
Олакунле Олусегун
86′
88
Даниил Лесовой
21
Реналдо Сефас
86′
14
Матвей Урванцев
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
31
Гонсало Рекена
27′
47
Сергей Божин
5
Доминик Ороз
90+5′
72
Дани Фернандес
22
Фернандо Костанца
3
Томас Галдамес
64′
2
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
65′
14
Михайло Баньяц
20
Кирилл Столбов
46′
77
Ильзат Ахметов
99
Джеффри Чинеду
71′
91
Владимир Игнатенко
70
Артем Шуманский
64′
19
Иван Олейников
Статистика
Пари Нижний Новгород
Крылья Советов
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
8
3
Угловые
7
2
Фолы
7
20
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
