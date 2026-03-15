Громкий трансфер ЦСКА обернулся позором уже весной: тренеру нужно менять роль в команде Баринова

ЦСКА впервые за 24 года проиграл в четырех матчах РПЛ подряд. Если проигрыш в последнем туре первой части сезона от «Краснодара» получился боевым (2:3), то весной команда Фабио Челестини развалилась, забив лишь раз в трех играх. В 21-м туре москвичей обыграла «Балтика» (1:0), а результативную ошибку на единственный гол допустил зимний новичок ЦСКА Дмитрий Баринов. Пока экс-капитан «Локомотива» выглядит в новой команде лишним.
От трансфера Баринова ожидали больше
Дмитрий сыграл за ЦСКА в трех матчах РПЛ — кубковую встречу с «Краснодаром» (3:1) пропустил из-за дисквалификации. Во всех играх с ним на поле москвичи проиграли. Конечно, дело не только в Баринове, но совпадение неприятное.
Впрочем, в поражении от «Балтики» вина полузащитника есть. На 63-й минуте он неудачно сыграл головой на своей половине поля — попал в Ивана Облякова и отрезал от мяча почти всех партнеров. Мяч после рикошета отскочил к Брайану Хилю: нападающий «Балтики» прорвался в штрафную и переиграл Игоря Акинфеева.
Практически сразу после этого Баринова убрали с поля — вместо него выпорхнул Данила Козлов. Вероятно, Дмитрия бы заменили и без голевой ошибки. За 69 минут он практически ничем не запомнился: допустил 10 потерь мяча, выиграл лишь одно из четырех единоборств и пасовал с непозволительной для полузащитника точностью — 76%.
К тому же Дмитрия меняли и в прошлом туре: против «Динамо» (1:4) он сыграл еще меньше — всего 62 минуты. На этот раз действовал чуть лучше, но в целом выглядел безлико, хотя и не допустил роковых ошибок. Пока 90 минут на поле он провел только против «Ахмата» (0:1), но и там не отметился чем-то полезным.
От перехода Баринова явно ожидали больше. За капитана «Локомотива» заплатили два миллиона евро, хотя его контракт с родной командой заканчивался через полгода. К тому же первую половину сезона полузащитник провел круто: за 17 матчей в РПЛ настрелял рекордные для себя 3+6 и выглядел явным лидером «Локо». После перехода в ЦСКА Дмитрий радикально потускнел.
При этом от него явно ждали больше, чем от других громких новичков. Так Матеус Рейс в «Спортинге» и Лусиано Гонду в «Зените» не считались игроками основы, а бразилец вообще не имел опыта в РПЛ. От многолетнего лидера «Локомотива» ждали быстрой адаптации, но он пока выглядит слабо.
«Приобретения не приносят результат. Например, Баринов в “Локомотиве” и Баринов в ЦСКА — это два разных футболиста», — сказал «СЭ» бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.
Претензии к Баринову возникали еще на Зимнем кубке РПЛ, который ЦСКА выиграл. К примеру, в игре с «Зенитом» (2:2, 4:3 в серии пенальти) Дмитрий провалился в эпизоде с первым голом петербуржцев. Полузащитник поднялся прессинговать соперника практически к его штрафной, но после быстрого выхода «Зенита» из обороны остался на чужой половине поля и слишком медленно поплелся в защиту. Команда Сергея Семака же провернула реактивную атаку, которую завершил Вендел.
Результаты ЦСКА после рестарта удручают. Трансфер Баринова подтверждал чемпионские амбиции команды, которая забрала у конкурента за золото капитана. Но после серии поражений она откатилась на пятую строчку. Перед зимним перерывом команда Челестини отставала от «Краснодара» всего на четыре очка, после трех весенних туров — уже на 10.
В «Локомотиве» сиял на другой позиции
Возможно, печальный перформанс Баринова в ЦСКА — вина главного тренера москвичей Фабио Челестини. Пока швейцарец использует россиянина не на той позиции, на которой от блистал в первой половине сезона. Коуч «Локомотива» Михаил Галактионов придумал для Дмитрия новую роль: поднял из опорной зоны на место левой «восьмерки», благодаря чему тот и набрал рекордную результативность.
В ЦСКА Дмитрия вернули в глубину. Он больше не тяготеет к левому полуфлангу и больше сосредоточен на оборонительных действиях — во всех матчах выходил в паре центральных полузащитников с Матвеем Кисляком. Из этой пары подчищать за более творческими партнерами как раз задача Баринова.
При этом ни в одной игре он не действовал надежно. За 90 минут против «Ахмата» оформил лишь два возврата владения и выиграл три из семи единоборств. С «Динамо» отметился лишь одним возвратом мяча, но хотя бы победил в пяти из семи дуэлей с соперниками. С «Балтикой» статистика тоже не впечатляет — два возврата владения и одно из четырех выигранных единоборств.
Получается, что Челестини загнал в опорную зону игрока, который в первой половине сезона раскрылся в других аспектах и теперь не вывозит нагрузку в обороне. Отсюда уже последовала одна результативная ошибка, обернувшаяся поражением «Балтике». При этом зимой тренер ЦСКА уверял, что знает, как использовать новичка.
«Приход Баринова добавил нам полноценную опцию в центре поля. Он может играть вместе с Кисляком, Обляковым и Матеусом Алвесом, потому что у них разные характеристики. Но для нас теперь не станет огромной проблемой, например, дисквалификация кого-то из тройки Кисляк — Обляков — Матеус Алвес. В общем, в качестве стартового состава мы не потеряем», — цитировал швейцарца Спортс''.
В первой половине сезона опорную зону ЦСКА держали Обляков и Кисляк — с приходом Баринова в этой зоне не стало лучше, хотя Дмитрий по скиллам более подходит на роль оборонительного хавбека. Тогда москвичи по сути играли без чистого опорного полузащитника и выглядели более цельно.
Правда, пока этот трансфер играет против москвичей. Баринов после шикарной первой половины сезона превратился в обузу для новой команды, а ЦСКА получил три поражения на старте весенней части.
Артемий Кутейников