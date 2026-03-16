Выпустили пару: «Краснодар» и «Зенит» оторвались от конкурентов в РПЛ

Лидеры РПЛ этой весны — «Краснодар» и петербургский «Зенит» — по итогам 21-го тура чемпионата России по футболу ушли в отрыв от ближайших преследователей. Клуб из Северной столицы дома выиграл принципиальное противостояние с московским «Спартаком» (2:0), а «Краснодар» на последних минутах вырвал гостевую победу у «Сочи» (2:1). Другие претенденты на медали — столичные «Локомотив» и ЦСКА — свои матчи в гостях проиграли. «Железнодорожники» уступили казанскому «Рубину» (0:3), а армейцы — калининградской «Балтике» (0:1).
«Зенит» — «Спартак»
После неожиданного выездного поражения от «Оренбурга» (1:2) «Зенит» мог реабилитироваться только победой над принципиальным соперником. «Спартак» в марте выиграл два первых матча — в гостях у «Сочи» (3:2) и дома у тольяттинского «Акрона» (4:3). Но, учитывая уровень соперников, было непонятно, на что способны красно-белые при новом главном тренере Карлосе Карседо, начавшим работу в клубе с января.
Тем более, первый тест топ-клубом команда испанца провалила, разгромно проиграв московскому «Динамо» (2:5) в первом матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России. Теперь у «Спартака» совсем немного шансов одержать итоговую победу в этом противостоянии в ответном матче, который пройдет 18 марта.
Тем не менее, встречу с «Зенитом» спартаковцы поначалу проводили хорошо. В первом тайме они даже имели преимущество и больше шансов открыть счет. Однако, перед самым перерывом на ровном месте красно-белые создали себе проблемы. После навеса с углового мяч оказался у Дугласа Сантоса, который отошел от ворот и не представлял никакой опасности для гостей, но Пабло Солари зачем-то дернул за футболку питерского бразильца.
Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Александр Соболев. После перерыва больше моментов было уже у «Зенита», хотя и «Спартак» имел возможности сравнять. И всё-таки ближе к концу встречи, на 82-й минуте, хозяева заработали еще один пенальти — с него забил Джон Дуран. За игру были два эпизода, когда по мнению спартаковцев и ряда сторонних наблюдателей, судьи должны были удалить с поля Вендела и Соболева, но этого не случилось.
— При всех трудностях в игре «Зенит» заслуженно победил, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Было много суеты с обеих сторон, отчасти Питеру повезло с первым пенальти, возникшим из-за откровенной глупости в исполнении Солари. Но в целом «Зенит» грамотно выстроил тактику. Да, «Спартак» имел преимущество в определенные отрезки, много прессинговал. Но эта команда уже не раз выдыхалась минуты после 70-й. Особенно это проявилось в кубковой встрече с «Динамо». Вот и «Зенит» к этому подготовился и по ходу игры постепенно прибавлял, в концовке не дав ни шанса сопернику.
«Рубин» — «Локомотив»
Туром ранее «Локо» потерял дома очки в матче с «Ахматом» (2:2) и упустил шанс догнать в таблице лидирующий «Краснодар», который тогда проиграл в гостях «Рубину» (1:2). Теперь в Казань уже приехали «железнодорожники». Этот матч закрывал программу тура. Уже было известно, что днем ранее «Краснодар» и «Зенит» свои матчи выиграли, поэтому теперь для «Локомотива» стоял вопрос не как догнать конкурентов, а как не дать им оторваться.
Но всё довольно быстро пошло не по сценарию подопечных Михаила Галактионова. В середине первого тайма «Рубин» повел в счете благодаря голу Игора Вуячича. Ситуация для гостей усугубилась перед перерывом, когда они остались в меньшинстве из-за удаления Максима Ненахова.
Во втором тайме отличный удар Егора Тесленко привел к тому, что мяч от перекладины отскочил в ворота «Локо», и преимущество «Рубина» удвоилось. Ближе к концу встречи Даниил Кузнецов с передачи Руслана Безрукова довел дело до разгрома.
— Тяжелейший матч. Даже если не брать счет, у нас в игре ничего не получилось, — прокомментировал прошедшую игру «Известиям» полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас. — Надо что-то менять, переосмысливать то, что было сегодня. Дело даже не в том, что кто-то у нас удалился, и не в крупном счете. Просто в целом игры у нас в этом матче не было.
«Балтика» — ЦСКА
Армейцы после мощной зимней трансферной кампании считались фаворитами в борьбе за чемпионство. Но весной проиграли в РПЛ обе первые встречи — сначала в гостях грозненскому «Ахмату» (0:1), а потом случился домашний разгром от московского «Динамо» (1:4). В итоге к матчу с «Балтикой» ЦСКА подошел, имея одинаковое количество очков с калининградцами, которые перед этой игрой не одержали ни одной победы в весенней части сезона.
Из-за дисквалификации красно-синие не смогли рассчитывать на своего основного нападающего Лусиано Гонду, получившего красную карточку в игре с «Динамо». Однако первый тайм вышел очень боевым и даже с преимуществом армейцев.
После перерыва «Балтика» выравняла положение и сумела в одном из эпизодов воспользоваться ошибкой соперника, когда еще один звездный новичок ЦСКА Дмитрий Баринов неудачно вынес мяч от своей штрафной, попав в партнера по команде Ивана Облякова.
После отскока от последнего Брайан Хиль вошел в штрафную красно-синих и точно пробил в дальний угол ворот. В оставшееся время «Балтика» уверенно довела дело до победы, а на последних минутах случился скандал.
Когда мяч укатился за пределы поля в сторону главного тренера калининградцев Андрея Талалаева, тот не отдал его подбегавшему армейцу Энрике Кармо, а выбил на трибуны. Собиравшийся выбросить мяч в поле Кармо полез в драку с наставником противника, после чего туда прибежали игроки и персонал обеих команд, а также главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. У него возникла жесткая перепалка с Талалаевым.
«Балтика» благодаря этой победе сократила отставание от идущего третьим «Локомотива» до двух очков. ЦСКА до «Локо» осталось равно пять баллов.
Также в прошедшем туре состоялось еще пять матчей. «Краснодар» едва не упустил гостевую победу над идущим последним «Сочи». В конце встречи при счете 1:0 в пользу «быков» сочинцы сравняли, но затем пропустили с пенальти и почти потеряли шансы на спасение от вылета из РПЛ. «Краснодар» после этой победы сохранил лидерство в чемпионате.
Тольяттинский «Акрон» благодаря голу Артема Дзюбы сравнял счет в концовке домашнего матча с грозненским «Ахматом» и сыграл вничью (1:1).
«Пари Нижний Новгород» в родных стенах добился победы над самарскими «Крыльями Советов» (2:0), а махачкалинское «Динамо» — над «Оренбургом» (1:0). Московское «Динамо» минимально обыграло в гостях «Ростов» (1:0).
Алексей Фомин