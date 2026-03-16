Матч-центр
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Осасуна
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
1
:
Милан
0
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Лилль
2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
РБ Лейпциг
0
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Сельта
1
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Рома
1
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
0
:
Унион Б
1
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лион
0
Футбол. Франция
завершен
Метц
3
:
Тулуза
4
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
3
:
Локомотив
0
Футбол. Испания
завершен
Барселона
5
:
Севилья
2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Майнц
2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
3
:
Кальяри
1
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Болонья
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Лидс
0
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Астон Вилла
1
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Фулхэм
0
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Париж
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Крылья Советов
0
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Эспаньол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Енисей
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Сокол
0
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Челябинск
2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Дженоа
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ахмат
1
Выпустили пару: «Краснодар» и «Зенит» оторвались от конкурентов в РПЛ

Оба лидера чемпионата умело воспользовались осечками преследователей.

Источник: Спорт-Экспресс

Лидеры РПЛ этой весны — «Краснодар» и петербургский «Зенит» — по итогам 21-го тура чемпионата России по футболу ушли в отрыв от ближайших преследователей. Клуб из Северной столицы дома выиграл принципиальное противостояние с московским «Спартаком» (2:0), а «Краснодар» на последних минутах вырвал гостевую победу у «Сочи» (2:1). Другие претенденты на медали — столичные «Локомотив» и ЦСКА — свои матчи в гостях проиграли. «Железнодорожники» уступили казанскому «Рубину» (0:3), а армейцы — калининградской «Балтике» (0:1).

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 21, 14.03.2026, 16:00
Зенит
2
Спартак
0

«Зенит» — «Спартак»

После неожиданного выездного поражения от «Оренбурга» (1:2) «Зенит» мог реабилитироваться только победой над принципиальным соперником. «Спартак» в марте выиграл два первых матча — в гостях у «Сочи» (3:2) и дома у тольяттинского «Акрона» (4:3). Но, учитывая уровень соперников, было непонятно, на что способны красно-белые при новом главном тренере Карлосе Карседо, начавшим работу в клубе с января.

Тем более, первый тест топ-клубом команда испанца провалила, разгромно проиграв московскому «Динамо» (2:5) в первом матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России. Теперь у «Спартака» совсем немного шансов одержать итоговую победу в этом противостоянии в ответном матче, который пройдет 18 марта.

Тем не менее, встречу с «Зенитом» спартаковцы поначалу проводили хорошо. В первом тайме они даже имели преимущество и больше шансов открыть счет. Однако, перед самым перерывом на ровном месте красно-белые создали себе проблемы. После навеса с углового мяч оказался у Дугласа Сантоса, который отошел от ворот и не представлял никакой опасности для гостей, но Пабло Солари зачем-то дернул за футболку питерского бразильца.

Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Александр Соболев. После перерыва больше моментов было уже у «Зенита», хотя и «Спартак» имел возможности сравнять. И всё-таки ближе к концу встречи, на 82-й минуте, хозяева заработали еще один пенальти — с него забил Джон Дуран. За игру были два эпизода, когда по мнению спартаковцев и ряда сторонних наблюдателей, судьи должны были удалить с поля Вендела и Соболева, но этого не случилось.

В итоге «Зенит» остается вторым с отставанием на одно очко от «Краснодара». «Спартак» по-прежнему шестой — москвичам до лидера целых 11 баллов.

— При всех трудностях в игре «Зенит» заслуженно победил, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Было много суеты с обеих сторон, отчасти Питеру повезло с первым пенальти, возникшим из-за откровенной глупости в исполнении Солари. Но в целом «Зенит» грамотно выстроил тактику. Да, «Спартак» имел преимущество в определенные отрезки, много прессинговал. Но эта команда уже не раз выдыхалась минуты после 70-й. Особенно это проявилось в кубковой встрече с «Динамо». Вот и «Зенит» к этому подготовился и по ходу игры постепенно прибавлял, в концовке не дав ни шанса сопернику.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 21, 15.03.2026, 19:00
Рубин
3
Локомотив
0

«Рубин» — «Локомотив»

Туром ранее «Локо» потерял дома очки в матче с «Ахматом» (2:2) и упустил шанс догнать в таблице лидирующий «Краснодар», который тогда проиграл в гостях «Рубину» (1:2). Теперь в Казань уже приехали «железнодорожники». Этот матч закрывал программу тура. Уже было известно, что днем ранее «Краснодар» и «Зенит» свои матчи выиграли, поэтому теперь для «Локомотива» стоял вопрос не как догнать конкурентов, а как не дать им оторваться.

Но всё довольно быстро пошло не по сценарию подопечных Михаила Галактионова. В середине первого тайма «Рубин» повел в счете благодаря голу Игора Вуячича. Ситуация для гостей усугубилась перед перерывом, когда они остались в меньшинстве из-за удаления Максима Ненахова.

Во втором тайме отличный удар Егора Тесленко привел к тому, что мяч от перекладины отскочил в ворота «Локо», и преимущество «Рубина» удвоилось. Ближе к концу встречи Даниил Кузнецов с передачи Руслана Безрукова довел дело до разгрома.

«Рубин» при новом главном тренере Франке Артиге одержал уже вторую победу дома. И снова — над претендентом на золото. Команда остается на седьмом месте. «Локомотив» по-прежнему третий, но отстает от лидера уже на пять очков.

— Тяжелейший матч. Даже если не брать счет, у нас в игре ничего не получилось, — прокомментировал прошедшую игру «Известиям» полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас. — Надо что-то менять, переосмысливать то, что было сегодня. Дело даже не в том, что кто-то у нас удалился, и не в крупном счете. Просто в целом игры у нас в этом матче не было.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 21, 14.03.2026, 20:30
Балтика
1
ЦСКА
0

«Балтика» — ЦСКА

Армейцы после мощной зимней трансферной кампании считались фаворитами в борьбе за чемпионство. Но весной проиграли в РПЛ обе первые встречи — сначала в гостях грозненскому «Ахмату» (0:1), а потом случился домашний разгром от московского «Динамо» (1:4). В итоге к матчу с «Балтикой» ЦСКА подошел, имея одинаковое количество очков с калининградцами, которые перед этой игрой не одержали ни одной победы в весенней части сезона.

Из-за дисквалификации красно-синие не смогли рассчитывать на своего основного нападающего Лусиано Гонду, получившего красную карточку в игре с «Динамо». Однако первый тайм вышел очень боевым и даже с преимуществом армейцев.

После перерыва «Балтика» выравняла положение и сумела в одном из эпизодов воспользоваться ошибкой соперника, когда еще один звездный новичок ЦСКА Дмитрий Баринов неудачно вынес мяч от своей штрафной, попав в партнера по команде Ивана Облякова.

После отскока от последнего Брайан Хиль вошел в штрафную красно-синих и точно пробил в дальний угол ворот. В оставшееся время «Балтика» уверенно довела дело до победы, а на последних минутах случился скандал.

Когда мяч укатился за пределы поля в сторону главного тренера калининградцев Андрея Талалаева, тот не отдал его подбегавшему армейцу Энрике Кармо, а выбил на трибуны. Собиравшийся выбросить мяч в поле Кармо полез в драку с наставником противника, после чего туда прибежали игроки и персонал обеих команд, а также главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. У него возникла жесткая перепалка с Талалаевым.

Обоих тренеров в итоге удалили со скамеек — теперь их ждет дисквалификация. Талалаев недавно уже отбыл одно такое наказание, так что теперь за рецидив его может ждать длительное отстранение от КДК РФС.

«Балтика» благодаря этой победе сократила отставание от идущего третьим «Локомотива» до двух очков. ЦСКА до «Локо» осталось равно пять баллов.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 21, 14.03.2026, 13:45
Сочи
1
Краснодар
2

Также в прошедшем туре состоялось еще пять матчей. «Краснодар» едва не упустил гостевую победу над идущим последним «Сочи». В конце встречи при счете 1:0 в пользу «быков» сочинцы сравняли, но затем пропустили с пенальти и почти потеряли шансы на спасение от вылета из РПЛ. «Краснодар» после этой победы сохранил лидерство в чемпионате.

Тольяттинский «Акрон» благодаря голу Артема Дзюбы сравнял счет в концовке домашнего матча с грозненским «Ахматом» и сыграл вничью (1:1).

«Пари Нижний Новгород» в родных стенах добился победы над самарскими «Крыльями Советов» (2:0), а махачкалинское «Динамо» — над «Оренбургом» (1:0). Московское «Динамо» минимально обыграло в гостях «Ростов» (1:0).

Алексей Фомин