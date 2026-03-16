19:30
Торпедо
:
Нефтехимик
Футбол. Италия
22:45
Кремонезе
:
Фиорентина
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Вулверхэмптон
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Леванте
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Лилль
2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Осасуна
1
Круговой: «Не хочу отмалчиваться. ЦСКА не имеет права столько проигрывать»

Защитник ЦСКА Данил Круговой опубликовал пост в соцсети после поражения от «Балтики» (0:1) в 21-м туре чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Армейцы проиграли четыре последних матча в РПЛ и занимают 5-е место в турнирной таблице.

«Не хочу отмалчиваться. Но и мыслей, что писать, и как это все объяснить, тоже нет. Будем искать выход из ситуации вместе. ЦСКА не имеет права столько проигрывать. Нам нужно прийти в себя. “Краснодар” уже через пару дней», — написал Круговой в своем телеграм-канале.

17 марта ЦСКА проведет ответный выездной матч с «Краснодаром» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России после победы в Москве (3:1).

Балтика
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 19860 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Фабио Челестини
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
63′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
34′
23
Мингиян Бевеев
90+14′
91
Брайан Александр Хиль
90+14′
73
Максим Петров
77
Эльдар Чивич
61′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
90+10′
76′
21
Эдуардо Андерсон
10
Илья Петров
46′
8
Андрей Мендель
80′
25
Александр Филин
15
Тентон Йенне
51′
61′
69
Ираклий Манелов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
89′
10
Иван Обляков
4
Жоао Виктор
90+1′
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
69′
18
Данила Козлов
17
Кирилл Глебов
45′
69′
20
Матия Попович
11
Тамерлан Мусаев
65′
97
Максим Воронов
2
Матеус Рейс
75′
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
69′
37
Энрике Кармо
90+12′
Статистика
Балтика
ЦСКА
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
5
Угловые
5
6
Фолы
23
10
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти