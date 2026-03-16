Гасилин — о Соболеве: «Это правило бывших, еще какое-то уважение — да празднуй!»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин ответил на вопрос «СЭ» о поведении форварда Александра Соболева.

Источник: РИА "Новости"

— «Плохой мальчик» Александр Соболев отпраздновал гол в ворота бывшей команды.

— Здесь нужно отметить пресс-службу «Спартака». Классно сделали ролик перед матчем. Подкололи, так и должно быть. Мы же живем в век цифровых технологий. Клубы должны придумывать такое, тем более для болельщиков важный матч. «Зенит» по-спортивному ответил результатом. А Соболев забивает в трех матчах подряд.

— Для него это личная история.

— Надо ставить, пока у нападающего прет! Саша красавец, шикарно, важный гол. Молодец, что отпраздновал. Почему нет?

— Ничего страшного в этом не видите?

— Его подкололи, Саша тоже ответил подколом. Конечно, Соболев скорее связан со «Спартаком», но я не вижу ничего такого. Он же предупредил.

Вообще футбол — эмоции. Надо праздновать голы! Это правило бывших, еще какое-то уважение — да празднуй! Век футболиста короткий. Неважно, Саша Соболев или кто-то другой, все равно надо праздновать.

— За аренду Дурана заплатили 4 миллиона евро, но он все равно не выходит.

— Здесь никакой проблемы нет. Он попал в честную конкуренцию со своим визави. Саша Соболев вышел и забил в двух матчах два гола. Возможно, в Оренбурге Дуран не вышел из-за искусственного поля.

Как ты можешь посадить игрока, который забивает три матча подряд? Тяжело. Думаю, Сергей Богданович найдет какие-то слова, — сказал Гасилин.

Ранее в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (2:0).

«Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. 18 марта сине-бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо» в матче ½ финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 57777 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Голы
Зенит
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
46′
78
Игорь Дивеев
14
Джон Джон
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
35
Кристофер Мартинс
59′
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
59′
9
Манфред Угальде
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
4
0
Угловые
2
5
Фолы
7
20
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
