Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.90
П2
4.05
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Спортинг
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.67
П2
5.81
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
3.08
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.70
П2
6.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.80
П2
11.50
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Леванте
1
П1
X
П2

«Своего добились»: Карпин высказался о потасовке Талалаева и Челестини

Карпин заявил, что «Балтика» выиграла от потасовки тренеров в матче с ЦСКА.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что калининградская «Балтика» выиграла от потасовки тренеров в матче чемпионата России с московским ЦСКА.

Матч 21-го тура между «Балтикой» и ЦСКА состоялся 14 марта. Встреча прошла в Калининграде и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце игры тренер калининградской команды Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов, по ее итогам Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получили прямые красные карточки.

«Возможно, эти эмоции, которые были у игроков ЦСКА, они ушли на этот конфликт. И в конце концов “Балтика” выиграла. Это хорошо? Нет. Но “Балтика” выиграла. Добилась своего? Добилась», — сказал Карпин в эфире «Коммент. Шоу».

Балтика
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 19860 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Фабио Челестини
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
63′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
34′
23
Мингиян Бевеев
90+14′
91
Брайан Александр Хиль
90+14′
73
Максим Петров
77
Эльдар Чивич
61′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
90+10′
76′
21
Эдуардо Андерсон
10
Илья Петров
46′
8
Андрей Мендель
80′
25
Александр Филин
15
Тентон Йенне
51′
61′
69
Ираклий Манелов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
89′
10
Иван Обляков
4
Жоао Виктор
90+1′
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
69′
18
Данила Козлов
17
Кирилл Глебов
45′
69′
20
Матия Попович
11
Тамерлан Мусаев
65′
97
Максим Воронов
2
Матеус Рейс
75′
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
69′
37
Энрике Кармо
90+12′
Статистика
Балтика
ЦСКА
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
5
Угловые
5
6
Фолы
23
10
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
