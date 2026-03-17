Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.90
П2
4.05
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Спортинг
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.67
П2
5.81
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
3.08
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.70
П2
6.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.80
П2
11.50
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Леванте
1
П1
X
П2

Ещенко назвал главную проблему «Спартака» при Карседо

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о проблемах московского клуба при новом главном тренере Хуане Карлосе Карседо.

Источник: ФК Спартак

«Он пытается вперед играть. Но основная проблема — это защита. И речь не только о защитниках, а в целом об игре всего “Спартака” в оборонительной фазе. Вся команда должна и атаковать, и обороняться. Даже не знаю, кто из трансферов мог бы помочь “Спартаку” в решении этой проблемы», — сказал Ещенко «СЭ».

«Спартак» с 35 очками после 21 тура идет шестым в турнирной таблице РПЛ.

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 57777 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Голы
Зенит
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
46′
78
Игорь Дивеев
14
Джон Джон
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
35
Кристофер Мартинс
59′
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
59′
9
Манфред Угальде
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
4
0
Угловые
2
5
Фолы
7
20
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти