Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
П1
1.36
X
4.96
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
18:30
Брага
:
Ференцварош
П1
1.50
X
4.66
П2
6.55
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо
П1
1.90
X
4.10
П2
4.80
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Барселона
:
Ньюкасл Юнайтед
П1
1.58
X
4.90
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Галатасарай
П1
1.25
X
7.29
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Аталанта
П1
1.40
X
5.88
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Атлетико
П1
2.55
X
3.90
П2
2.68

Тихонов: «Аршавин один из лучших игроков в истории российского футбола. Входит в топ-3»

В новом выпуске FONtour легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что Андрей Аршавин входит в топ-3 лучших футболистов в истории российского футбола.

Источник: РИА "Новости"

— Самый популярный комментарий под первым выпуском — хотелось бы увидеть в FONtour Тихонова вместе с Аршавиным? Представляете такую пару?

— Послушайте, Андрей Аршавин — очень популярный человек, мне до него очень далеко. Человек очень много поиграл в большом клубе и считает себя лучшим футболистом определенных годов.

— А вы?

— Мы всего лишь навсего восемь раз выиграли чемпионство и играли в Лиге чемпионов пять или шесть лет.

— Андрей Аршавин — лучший или не лучший игрок в истории российского футбола?

— Один из лучших.

— Он входит в топ-10 игроков?

— Он входит в топ-3.