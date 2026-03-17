Капитан «Балтики» пропустит не менее трех недель из‑за травмы плеча

У полузащитника Андрея Менделя диагностирован полный вывих плечевого сустава.

Источник: Соцсети

Полузащитнику и капитану калининградской «Балтики» Андрею Менделю диагностировали полный вывих плечевого сустава, сообщила пресс-служба калининградского клуба РПЛ.

В субботу, 14 марта, в домашнем матче против ЦСКА Мендель вышел на поле после перерыва, на 46-й минуте, но уже на 80-й был заменен.

Ожидается, что восстановление займет не менее трех недель.

Для 30-летнего полузащитника это уже не первая потеря в текущем сезоне. В августе 2025 года в матче с московским «Локомотивом» (1:1) Мендель получил перелом пятой плюсневой кости, из-за чего пропустил около шести недель.

Мендель играет за «Балтику» с 2024 года и стал с ней победителем Первой лиги. В текущем сезоне футболист провел за «Балтику» 11 матчей во всех турнирах и забил один гол.

«Балтика» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 21 марта примет «Сочи».