Ливай Гарсия поставил задачи перед «Спартаком» на 2026 год: «Мои голы — отражение нашей работы»

— По итогам 2025 года ты стал лучшим бомбардиром «Спартака» вместе с Барко. Какую цель ставишь на 2026-й?
— Хочу сделать все, чтобы «Спартак» финишировал в чемпионате как можно выше, завоевал Кубок. Мои голы — это просто отражение нашей общей работы. Конечно, чем больше их будет, тем лучше, — заявил Гарсия в интервью пресс-службе красно-белых.
Завтра, 18 марта, «Спартак» дома сыграет против московского «Динамо» в ответном матче ½ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Первая игра завершилась поражением красно-белых со счетом 2:5.