Тихонов назвал символическую сборную «Спартака»

Тихонов вместе с Владиславом Радимовым посетили матч 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (2:0).
— Лучший вратарь?
— Если брать на протяжении долгих лет, то, наверное, Филимонов.
— Лучший защитник?
— Думаю, Онопко, потому что Савельича вот сейчас поставь, не думаю, что он будет хуже, чем центральные защитники.
— Лучший полузащитник?
— Титов.
— Лучший нападающий?
— Давайте поставим Ширко. С Радченко я играл мало, с Мишей Русяевым мало, с Сергеем Родионовым мало, с Вовой Бесчастных тоже мало. Остаются Робсон и Ширко. Но все-таки, думаю, Ширко.