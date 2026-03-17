Газзаев назвал причины неудачной серии ЦСКА в РПЛ

ТАСС, 17 марта. Неоптимальная предсезонная подготовка и отсутствие сыгранности стали причинами неудачной серии футбольного клуба ЦСКА после возобновления розыгрыша Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев.
«У всех команд было много времени на подготовку к сезону. Поэтому я связываю неудачи ЦСКА именно с предсезонной подготовкой и стабилизацией состава. Мне кажется, что армейцы совершили ошибку, обменяв цементирующего оборону [Игоря] Дивеева на [Лусиано] Гонду. Кроме того, [Дмитрий] Баринов в “Локомотиве” и ЦСКА — пока два разных игрока. Армейцам не хватает сыгранности, отсюда и хромающая атака», — сказал Газзаев.
После возобновления чемпионата страны московская команда потерпела три поражения подряд — 1 марта от грозненского «Ахмата» (0:1), 8 марта от столичного «Динамо» (1:4) и 14 марта от калининградской «Балтики» (0:1). Отставание красно-синих от лидирующего «Краснодара» в чемпионате страны составляет 10 очков.
Ранее ТАСС сообщал, что в январе капитан московского футбольного клуба «Локомотив» Баринов перешел в столичный ЦСКА.