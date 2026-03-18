«Моих ног хватает только на три минуты»

Московское «Динамо» показывает отличный результаты после возобновления сезона в российском футболе. В Кубке России бело-голубые уверенно обыграли «Спартак» (5:2), а в РПЛ одержали три победы подряд: дома с «Крыльями Советов» (4:0), в гостях — с ЦСКА (4:1) и «Ростовом» (1:0). Преображение команды связывают с новым тренерским штабом, куда Ролан Гусев недавно пригласил двух прославленных игроков — Романа Шаронова и Юрия Жиркова. Последний в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» рассказал о своих обязанностях в новой должности, учебе с легендой российского футбола Александром Мостовым и повышении цен на продукты.
Стараюсь во всём помогать
— Все восхищаются рывком «Динамо» при Гусеве, Шаронове и Жиркове. За счет чего так получилось?
— За счет команды. Футболисты играют. Так что, мне кажется, здесь заслуга всего коллектива в целом.
— В чем секрет?
— Наверное, хорошо спланированная работа на сборах. В этом кроется успех.
— Верите, что 24 мая будете в «Лужниках» на Суперфинале Кубка России?
— Хотелось бы верить. Игроки, и мы вместе с ними, приложим все усилия, чтобы оказаться там и выиграть трофей.
— Все отмечают стиль Ролана Гусева. Шутили с ним на эту тему?
— Да нет, он, и будучи игроком, всегда был в моде!
— Можете ли вы выйти в таком костюме?
— Я же не главный тренер (улыбается).
— Каков всё же ваш функционал?
— Всё то же самое, что и говорил в начале сборов. Смотрю, кто как открывается, работает в разных зонах. Слежу за этим и подсказываю, что нужно улучшить. Ролан Александрович, Роман Шаронов, еще один помощник Алексей Радевич — более опытные тренеры. А я только начинаю, стараюсь во всем помогать.
«Мостовой многое понимает в учебе, в футболе, везде»
— Многие шутят, что до сих пор могли бы играть. Не возникало таких мыслей?
— Нет, мне уже много лет, да и ноги не те. На три минуты хватает, дольше — нет…
— Но опыт не пропьешь.
— А здоровье не приобретешь (смеется).
— Мостовой хочет на стажировку в «Динамо». Это возможно?
— Если Ролан Александрович разрешит, без проблем! Мостовой, кстати, стажировался у Марцела Лички (экс-тренера «Динамо». — «Известия»), когда мы еще с ним вместе учились. Александр хорошо разбирается во всём, в том числе и в тренерстве. Это всё вырывают заголовки из контекста и смеются. А так он многое понимает в учебе, в футболе, везде. Профи!
— Недавно «Спорт-Экспресс» провел голосование за лучшего российского игрока XXI века. Вы стали третьим.
— Мне кто-то говорил об этом на сборах. Хорошо, что я там вообще есть! Если бы еще и 90-е включили, в тройку попал бы Андрей Канчельскис и многие другие известные футболисты, на которых я равнялся. Помню, мы ездили в Волгоград от РФС. На автограф-сессиях с нами был ветеран камышинского футбола Сергей Наталушко. Он даже сейчас играет, в свои 65 лет!
Как-то мы выступали на детском турнире под названием «Кубок надежды», а потом пошли на встречу «Текстильщика» (Камышин). Это был первый матч, который я посмотрел в своей жизни. Наталушко как раз играл. Можно сказать, он с партнерами открыл для меня большой футбол. Выражаю ему слова искренней благодарности за это!
«Крыса укусила дочку, а мы не могли позвонить в скорую помощь»
— Узнали, кто самый начитанный футболист «Динамо»?
— Ваня Сергеев был с книжкой. Но за сборы не прочитал ни одной страницы (смеется). А я прочитал пять.
— Страниц?
— Книг. Сейчас читаю «Охоту на зайцев», знаете? Это историческое произведение, как заключенные сбегали из Маутхаузена (концлагеря в Австрии. — «Известия»). Потом их местные сдавали.
— Сталкиваетесь с проблемами со связью в Москве?
— Несколько лет назад у нас были проблемы со связью дома. Это была жесть. У нас жила домашняя крыса. Та укусила дочку очень серьезно, а мы банально не могли дозвониться до «скорой». Пришлось ехать.
— Как справились?
— Может, какой-то важный человек переехал, потому что сейчас со связью всё нормально.
— Есть ли вы в MAX?
— Нет. Пока связь у меня еще ловит. Сижу в Telegram, YouTube, потому что смотрю исторические ролики на этих ресурсах.
— Сколько вы тратите в месяц?
— Даже не могу подсчитать, ха-ха! Сейчас вообще цены растут: продукты стали дороже и табак для кальяна… И в магазин одежды сходить дорого!
— Знаете, кстати, сколько стоит игровая футболка «Динамо»?
— 10 990. Мне товарищ, фотограф сборной России, сказал, что на каком-то сайте покупает реальные футболки игроков по 150 фунтов. Примерно 17−18 тыс. рублей за майку, в которой выступал футболист! Он покупал мою из «Челси». Так дешево! Футболка Аленичева, кстати, так же стоила.
— Какая история времен «Челси» о ком-то из одноклубников вспоминается?
— Мы играли вместе с португальцем Деку, и тогда после матчей всё время было пиво. Сидели с ним в автобусе и восстанавливались.
— Кто кого перепивал?
— Конечно, он!
Микеле Антонов