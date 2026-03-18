РУСТАТ: Глебов и Безруков стали лидерами 21-го тура РПЛ по дистанции на спринтах

Telegram-канал статистической платформы РУСТАТ опубликовал данные о лучших футболистах-спринтерах по итогам матчей 21-го тура сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Источник: Metaratings.ru

Наибольшее расстояние на скорости выше 25,2 км/ч (350 метров) преодолели сразу два игрока: вингер ЦСКА Кирилл Глебов и хавбек казанского «Рубина» Руслан Безруков. Третье место занял полузащитник Максим Петров из калининградской «Балтики» (335 метров).

Напомним, что в 21-м туре «армейцы» в Калининграде уступили со счётом 0:1 «Балтике», а «камни» в родных стенах разгромили московский «Локомотив» (3:0). 20-летний Глебов провёл на поле «Ростех Арены» 69 минут и был заменён на Энрике Кармо, а 23-летний Безруков отыграл весь матч, отметившись отданной результативной передачей.

4 марта в интервью пресс-службе ЦСКА Глебов заявил, что хотел бы добиться вместе с командой и золотых медалей чемпионата, и победы в FONBET Кубке России.

Балтика
1:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 19860 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Фабио Челестини
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
63′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
34′
23
Мингиян Бевеев
90+14′
91
Брайан Александр Хиль
90+14′
73
Максим Петров
77
Эльдар Чивич
61′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
90+10′
76′
21
Эдуардо Андерсон
10
Илья Петров
46′
8
Андрей Мендель
80′
25
Александр Филин
15
Тентон Йенне
51′
61′
69
Ираклий Манелов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
89′
10
Иван Обляков
4
Жоао Виктор
90+1′
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
69′
18
Данила Козлов
17
Кирилл Глебов
45′
69′
20
Матия Попович
11
Тамерлан Мусаев
65′
97
Максим Воронов
2
Матеус Рейс
75′
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
69′
37
Энрике Кармо
90+12′
Статистика
Балтика
ЦСКА
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
11
13
Удары в створ
5
5
Угловые
5
6
Фолы
23
10
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
