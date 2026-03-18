В РФС заявили, что Соболева должны были удалить в матче со «Спартаком»

Соболев в концовке первого тайма получил предупреждение за празднование забитого пенальти с плавательной маской — так он ответил «Спартаку» на шутку про него в предматчевом ролике. Мажич заявил, что Сергей Карасев правильно показал желтую карточку и нет смысла говорить про «убили эмоции».