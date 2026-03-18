Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Брага
4
:
Ференцварош
0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Зенит
1
:
Динамо Мх
0
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Барселона
:
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Галатасарай
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Аталанта
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Атлетико
В РФС заявили, что Соболева должны были удалить в матче со «Спартаком»

Глава департамента судейства Мажич считает, что Соболеву должны были показать вторую карточку за фол на Умярове во втором тайме. Первое предупреждение форвард получил за празднование гола в плавательной маске. «Зенит» выиграл 2:0.

Источник: РБК Спорт

Нападающего «Зенита» Александра Соболева нужно было удалять в матче со «Спартаком», заявил в эфире программы «Правила игры» на «Матч Премьер» руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич.

«Зенит» 14 марта победил «Спартак» со счетом 2:0 в 21-м туре РПЛ.

Соболев в концовке первого тайма получил предупреждение за празднование забитого пенальти с плавательной маской — так он ответил «Спартаку» на шутку про него в предматчевом ролике. Мажич заявил, что Сергей Карасев правильно показал желтую карточку и нет смысла говорить про «убили эмоции».

По словам Мажича, на 65-й минуте Соболеву должны были показать вторую желтую карточку за фол на Наиле Умярове, когда форвард «Зенита» в борьбе за мяч ударил соперника локтем в лицо.

«Соболев использовал корпус и ставил руку в безрассудной манере. Судья на поле и четвертый судья пропустили этот момент. Они думали, что [Соболев действовал] только корпусом», — сказал Мажич.

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 57777 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Голы
Зенит
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
46′
78
Игорь Дивеев
14
Джон Джон
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
35
Кристофер Мартинс
59′
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
59′
9
Манфред Угальде
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
4
0
Угловые
2
5
Фолы
7
20
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
