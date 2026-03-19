«Кто говорит, что не смотрит в таблицу, врет»

Среди претендентов на медали в нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу — московский «Локомотив». В декабре команда ушла на зимнюю паузу на третьем месте. В марте ее позиции остаются неизменными. Весну «железнодорожники» начали с домашней победы над «Пари Нижний Новгород» (2:1) в чемпионате, несмотря на удаление полузащитника «Локо» Александра Руденко в конце первого тайма. Затем подопечные Михаила Галактионова выиграли у тульского «Арсенала» (2:1) в первом этапе четвертьфинала «Пути регионов» Кубка России.
После этого в чемпионате из-за осечек лидирующих «Краснодара» и петербургского «Зенита» «Локо» мог выйти на первое место, но потерял дома очки в игре с грозненским «Ахматом» (2:2). А в конце прошлой недели разгромно уступил в гостях казанскому «Рубину» (0:3) и за девять туров до финиша отстает от первого места на пять очков.
В интервью «Известиям» полузащитник красно-зеленых Артем Карпукас объяснил причины неудач команды, рассказал о способах решения ментальных проблем и заявил о необходимости одинаково успешно выступать в чемпионате и Кубке России, где 19 марта «Локо» сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов».
— Что случилось с командой в Казани?
— Тяжелейший матч… Наверное, даже несмотря на счет, надо сказать, что в игре с «Рубином» у нас абсолютно ничего не получилось. Нам надо что-то менять, как-то переосмысливать то, что произошло. И дело даже не в том, что кто-то у нас удалился, и не в крупном счете, с которым проиграли, — проблема в том, что игры в целом у нас не было.
— Есть объяснение, почему «Локомотив» плохо начинает уже третью весну подряд?
— Честно говоря, не знаю, как ответить на этот вопрос… Слишком тяжелый вопрос. Надо просто найти свою игру и набирать очки.
— Можно сказать, что игра утеряна, и даже в победных матчах с «Пари Нижний Новгород» в чемпионате и тульским «Арсеналом» в Кубке ее не было?
— С «Нижним» до удаления в нашей команде в конце первого тайма была та игра, которую хотелось бы видеть в нашем исполнении. По тому, что было после удаления Руденко, тяжело судить о нашей игре. Да и, наверно, не надо судить. С Тулой тоже не могу сказать, что была какая-то плохая игра — нормальная по качеству. А потом, возможно, из-за турнирной таблицы чемпионата возникли оковы на плечах — не знаю, как еще объяснить наш результаты в матче с «Рубином». У меня пока только такое объяснение.
— То есть перед матчем с «Ахматом» давила перспектива выхода в лидеры, появившаяся за день до игры, когда «Краснодар» и «Зенит» потерпели поражения?
— Наверное, да. Потому что все смотрят на эту таблицу. Кто говорит, что не смотрит, врет. И есть какие-то ментальные вопросы.
— Как их решить?
— Надо просто успокоиться и понять, что футбол — это игра, в которой надо рисковать и брать на себя ответственность за эти риски.
— Нужен для этого какой-то жесткий разговор внутри коллектива?
— В любом случае, все хотят побеждать. Не вижу, чтобы у кого-нибудь в команде не было такого желания. Да и вообще не понимаю, как не может быть желания, когда ты на третьем месте в чемпионате, недалеко от первого, и вся борьба еще впереди. Так что думаю, тут больше нужно всем успокоиться.
— Если с «Крыльями» будете играть основным составом, сможете выдержать борьбу и в чемпионате, и в Кубке, не деля эти турниры на основной и второстепенный?
— Думаю, не надо ни на что делить турниры. Мы спортсмены. И должны уметь играть несколько игр в неделю.
Алексей Фомин