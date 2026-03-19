Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Локомотив
П1
4.90
X
3.94
П2
1.75
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Генк
П1
1.60
X
4.32
П2
5.64
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Ноттингем Форест
П1
3.08
X
3.49
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
20:45
Лион
:
Сельта
П1
2.13
X
3.39
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Кристал Пэлас
П1
6.90
X
4.15
П2
1.56
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Сигма
П1
1.35
X
5.00
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Целе
П1
1.27
X
6.62
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Фиорентина
П1
2.46
X
3.48
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Болонья
П1
1.73
X
3.75
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Штутгарт
П1
2.56
X
3.41
П2
2.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Панатинаикос
П1
1.40
X
4.97
П2
8.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Лилль
П1
1.68
X
4.06
П2
5.18
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Лех
П1
2.24
X
3.61
П2
3.21
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Самсунспор
П1
1.67
X
3.92
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
АЗ
П1
2.35
X
3.66
П2
2.98
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Риека
П1
1.41
X
5.05
П2
8.00

«Что это за цирк вообще?» Орлов раскритиковал поведение Соболева в матче «Зенита» со «Спартаком»

Футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов раскритиковал поведение нападающего «Зенита» Александра Соболева, который надел маску для ныряния в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Источник: Sport24

Таким образом форвард ответил на троллинг со стороны красно-белых в предматчевом ролике. За такое празднование Соболев получил желтую карточку.

«Желтая карточка за подобные номера Соболева… Ну, пускай в Медиалиге так делает, там это шоу. Но в РПЛ-то зачем? И что это за цирк вообще? Это лишнее! Я не видел, чтобы Пеле, Марадона или Месси надевали очки», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 57777 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Голы
Зенит
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
46′
78
Игорь Дивеев
14
Джон Джон
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
35
Кристофер Мартинс
59′
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
59′
9
Манфред Угальде
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
4
0
Угловые
2
5
Фолы
7
20
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти