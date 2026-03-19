Форвард «Зенита» Дуран: Ласково называю Соболева «Роналдо Феномен»

Дуран выступает за «Зенит» на правах аренды из саудовского «Аль-Насра» до конца сезона.
«Соболев — хороший парень, сильный футболист. Мне кажется, у нас с ним здоровая конкуренция, которая приносит только пользу команде. Я с нежностью ласково называю его “Роналдо Феномен”. Мы оба добавили хороших качеств команде. Кто лучше на данный момент, тот и играет», — приводит слова Дурана «Чемпионат».
Ближайший матч «Зенит» проведет в гостях против московского «Динамо» в воскресенье, 22 марта. Начало игры — в 16:00 (мск).