Агент полузащитника ЦСКА Алвеса опроверг информацию о конфликте игрока с Челестини: «Это фейк!»

«Информация о конфликте Алвеса и Челелстини не соответствует действительности. Это фейк!» — сказал Де Камарго «СЭ».
21-летний Алвес выступает за ЦСКА с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 бразилец забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 22 матчах армейцев во всех турнирах.
После зимней паузы футболист принял участие в трех играх, причем во всех случаях он выходил на замену. В двух последних матчах — против «Балтики» (0:1) в 21-м туре РПЛ и против «Краснодара» (0:4) в ответной встрече ½ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России бразилец остался в запасе.