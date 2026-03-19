Радимов: «Клубы не понимают, как их судят, а арбитры не понимают, как им судить»

— Вас не утомили ошибки рефери и их обсуждение?
— Безусловно, утомили! Послушайте, судейские казусы происходят после каждого тура и буквально в каждой игре, тут спорить бесполезно. Вопрос в другом: почему никто ничего не делает для их предотвращения?
— Можно сказать, что вы недовольны работой рефери под руководством директора департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича?
— Думаю, здесь нет одного виновника, но складывается ощущение, что жертвы — все. Клубы не понимают, как их судят, а арбитры не понимают, как им судить, как бы смешно это ни звучало. Вспомните, сколько спорных ситуаций произошло в прошлом туре, а ЭСК похожие эпизоды трактует то так, то эдак. Мажичу выступить бы публично и объяснить нормально правила «этой игры».
— Как относитесь к словам руководства «Динамо» о судействе? После ответного кубкового матча со «Спартаком» генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров заявил по поводу работы судей под руководством Мажича следующее: «Был определенный прогресс, что-то сделано, но нынешняя ситуация — неудовлетворительная. Это недопустимо на таких стадиях».
— Ну, во-первых, динамовцы потерпели поражение, находились на эмоциях, и к главному арбитру Кириллу Левникову у них тоже вопросы появились. Во-вторых, бело-голубые забыли о назначенном в их пользу пенальти в игре с «Оренбургом» и уверенное падение Сергеева. Тогда судья даже повтор ходил смотреть. На мой взгляд, ситуации похожие и 11-метровый назначен и там, и в кубковой встрече «Зенита» с махачкалинским «Динамо», но реакция на эпизоды почему-то разная, — приводит слова Радимова «СЭ».