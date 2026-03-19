Представитель Баринова: «Дима — состоявшийся игрок с большим опытом. Он понимает, что где-то критика заслуженная»

«Критика Баринова со стороны болельщиков ЦСКА? Любому игроку в такой ситуации бывает непросто. Надо понимать, что Дима — состоявшийся игрок с большим опытом, поэтому он понимает, что где-то критика заслуженная, где-то — огульная. Баринов относится к этому профессионально. Это еще раз говорит о том, что недостаточно пригласить в команду сильных футболистов и гарантированно выйти на новый уровень. Это довольно сложный механизм: есть нюансы, нужно время. Как мне кажется, первая уверенная игра, победа, и мы увидим прежних армейцев.



Я абсолютно уверен, что период адаптации Баринова в ЦСКА не затянется. Не вижу такого, что вся команда выглядит здорово, а Дима почему-то выпадает. Эмоциональные высказывания болельщиков тоже можно понять. Для фанатов “Локомотива” была не самая приятная ситуация, а для болельщиков ЦСКА — определенные ожидания, которые пока не сбываются. Предлагаю немного потерпеть. Мне кажется, все будет хорошо», — сказал Кузьмичев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.