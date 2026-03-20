Хватит ли «Динамо» сил на «Зенит»? Когда «Локо», ЦСКА и «Спартак» перестанут пропускать? Интриги тура РПЛ

Две встречи с «Динамо» на одной неделе — таково было расписание «Зенита». Правда, в Кубке питерцы встречались с «Динамо» махачкалинским, и там не обошлось без скандала. Кажется, вообще никто не понял, чем руководствовались ВАР и Кукуян при назначении пенальти, который реализовал Дуран и вывел сине-бело-голубых во второй этап полуфинала Пути регионов. Где «Зенит» встретится со «Спартаком», который на неделе как раз обыграл «Динамо», но уступил по сумме двух встреч.