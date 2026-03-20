Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
доп. время
Рома
3
:
Болонья
3
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Штутгарт
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
4
:
Панатинаикос
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Лилль
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Лех
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
0
:
Самсунспор
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
АЗ
4
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
1
:
Риека
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
5
:
Генк
1
Футбол. Лига Европы
завершен
П 0:3
Мидтьюлланн
1
:
Ноттингем Форест
2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
0
:
Сельта
2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
1
:
Кристал Пэлас
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Сигма
0
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
0
:
Целе
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Фиорентина
2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
2
:
Локомотив
2
Хватит ли «Динамо» сил на «Зенит»? Когда «Локо», ЦСКА и «Спартак» перестанут пропускать? Интриги тура РПЛ

Ошибаются все претенденты на титул.

Источник: ФК «Зенит»

«Динамо» — «Зенит»: Гусев продолжает завоевывать доверие

Тур 22, 22.03.2026, 16:00
Динамо
-
Зенит
-

Две встречи с «Динамо» на одной неделе — таково было расписание «Зенита». Правда, в Кубке питерцы встречались с «Динамо» махачкалинским, и там не обошлось без скандала. Кажется, вообще никто не понял, чем руководствовались ВАР и Кукуян при назначении пенальти, который реализовал Дуран и вывел сине-бело-голубых во второй этап полуфинала Пути регионов. Где «Зенит» встретится со «Спартаком», который на неделе как раз обыграл «Динамо», но уступил по сумме двух встреч.

В любом случае игра «Зенита» пока вызывает вопросы. Да, в РПЛ удалось одержать победы над «Спартаком» и «Балтикой», только обе оказались натужными. А между ними затесалось сенсационное поражение от «Оренбурга». Джон и Дуран пока плохо взаимодействуют с партнерами, хотя класс очевиден. С «Динамо» же «Зениту» понадобится еще и свежесть, так как с большой долей вероятности придется играть на встречных курсах.

Что касается бело-голубых, то Ролан Гусев пока не особо активно ротирует стартовый состав, в том числе и на Кубок выставляя сильнейших. Со «Спартаком» 77 минут отыграл Тюкавин, полный матч провели Нгамале, Гладышев и Фомин. Хватит ли «дыхалки» на «Зенит» в конце недели?

В любом случае пока «Динамо» очень здорово идет по весенней дистанции. Уже много сказано о результативности атаки, но ведь прибавила и оборона: всего один пропущенный мяч в трех турах. Председатель совета директоров Александр Ивлев выказывает Гусеву полную поддержку в СМИ, и это должно придать команде дополнительную опору. Кажется, впервые за долгое время футболисты полностью доверяют видению главного тренера.

ЦСКА — «Динамо» Мх: когда конец кошмарной серии?

Тур 22, 21.03.2026, 16:00
ЦСКА
-
Динамо Мх
-

А вот для ЦСКА вторая часть сезона превращается в форменный кошмар. Четыре поражения в РПЛ подряд — впервые в истории (с 2002 года). Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале прямо говорит, что не может подобрать слов, чтобы описать происходящее с командой. И это симптоматично.

При этом удивительно, что ЦСКА до вторника не производил ужасное впечатление своей игрой. В первом матче Кубка с «Краснодаром» армейцы смотрелись лучше соперника, с «Балтикой» до определенного момента тоже неплохо атаковали. Но что-то явно происходит в головах игроков и главного тренера.

Постоянные удаления и стычки уже стали ярким маркером ЦСКА в последних матчах. Объяснить это сложно, особенно две красные карточки с «Краснодаром» в ответке. Что-то за гранью разумного.

Но одно понятно точно: Фабио Челестини пора исправлять ситуацию, иначе он в самом скором времени лишится работы. Домашний матч с махачкалинским «Динамо» — самое время. Если не получится забрать очки и с этим соперником, который традиционно слабо играет на выезде, этап можно закрывать и искать нового тренера. Но все же хочется верить, что весь этот кошмар — просто стечение обстоятельств. Челестини произвел приятное впечатление своей работой в первой части сезона, и это надо помнить.

«Краснодар» — «Пари НН»: все не так просто, как кажется

Тур 22, 21.03.2026, 18:15
Краснодар
-
Пари Нижний Новгород
-

Своим реваншем у ЦСКА в Кубке «Краснодар» исправился за провальный выезд в Казань в позапрошлом туре. Тогда у команды Мусаева мало что получалось, хотя повлияло и качество газона. На выезде с «Сочи» пришлось понервничать, но главное — «быки» продолжают лидировать в турнирной таблице. 12 апреля чемпиону играть с «Зенитом», главным конкурентом в золотой гонке. И до того времени терять очки «Краснодару» противопоказано.

И если осечку в Грозном в следующем туре еще можно будет понять, то потеря очков с «Пари НН» станет огромным разочарованием, а может перерасти и в потерю уверенности (такое с командой по весне уже бывало в прошлом).

Хотя нижегородцев точно нельзя заранее списывать со счетов — коллектив Алексея Шпилевского одержал четыре победы в пяти последних турах РПЛ и очень близок к тому, чтобы вырваться из зоны стыков. Поражение от «Краснодара» точно не станет фатальным, а вот победа или ничья укрепит командный дух на финальном отрезке сезона.

«Оренбург» — «Спартак»: Карседо и проблемы в обороне

Тур 22, 22.03.2026, 13:45
Оренбург
-
Спартак
-

«Оренбург» удивил победами над «Акроном» и «Зенитом» после возобновления чемпионата, но поражение от махачкалинского «Динамо» не позволило приблизиться к зоне стыков. Сейчас до находящихся на 14-й строчке «Крыльев» два очка.

Ну, а «Спартаку» пора бы уже начать включать полные обороты. Хуан Карседо говорит, что его команде не хватает хладнокровия у чужих ворот, но результаты намекают на то, что главная проблема находится на противоположном участке поля. 12 пропущенных голов в пяти матчах после рестарта сезона — это чересчур.

Удивляет то, насколько небрежно играют спартаковцы в своей штрафной. Два привезенных пенальти с «Зенитом» — самый яркий тому пример.

В лице Бабича оборона «Спартака» потеряла системообразующую фигуру, на которой многое держалось. Ни Джику, ни Ву с Литвиновым пока не могут гарантировать надежность. Ну и возникают вопросы к Максименко, который в трех последних турах пропустил на два мяча больше ожидаемого, хуже показатели только у «Локомотива».

«Локомотив» — «Акрон»: жизнь без Баринова

Тур 22, 22.03.2026, 19:00
Локомотив
-
Акрон
-

К слову, о «Локо». У него похожие со «Спартаком» проблемы — регулярно проваливающаяся оборона. Красно-зеленые пропустили в каждом из трех последних туров, а в Казани и вовсе получили 0:3. Кажется, команда только адаптируется к жизни без Дмитрия Баринова. Теперь приходится перераспределять обязанности — Карпукас больше пашет на оборону, а Батраков вынужден оттягиваться назад (может, в этом причина спада его результативности?).

Если «Локо» потеряет очки и с «Акроном», то чемпионские амбиции придется серьезно поумерить. Пока же дистанция до лидирующего «Краснодара» — пять очков. И учитывая то, что конкуренты регулярно теряют очки, еще ничего не потеряно. Ресурс у железнодорожников хороший, тренер грамотный и опытный, так что однозначные выводы делать точно рано.