ЦСКА больше не семья? Челестини повторил ошибку Карреры

В ЦСКА должно было взорваться — слишком уж плохой у команды получился рестарт сезона. Особенно на фоне завышенных ожиданий после громких трансферов. Три поражения в РПЛ, разгромный проигрыш «Краснодару» в Кубке…
После него и полыхнуло — Челестини убрал Мойзеса из команды. За критику действий тренера в раздевалке. Когда-то за это в «Динамо» так же наказали Игоря Денисова.
Мойзес — не подарок. И на Владимира Федотова орал на бровке, и на Марко Николича ругался, когда тот заменил из-за желтой карточки за снятую футболку. А уж в Краснодаре бразильцу точно следовало помолчать после собственного дурацкого удаления.
Но все-таки основная проблема не в Мойзесе. Она куда глубже. В ЦСКА многое пошло наперекосяк. А нервы футболиста, которому доверяли капитанскую повязку, — лишь следствие.
Челестини, удачно начав работу с армейским клубом, зимой получил карт-бланш и зачем-то начал чинить то, что работает. Распространенная ошибка. Один из хрестоматийных примеров — Массимо Каррера в «Спартаке», который стал менять помощников после чемпионского сезона. Пригласил Д’Урбано, Мальфатти и разрушил химию.
Челестини зимой выписал на те же должности тренера по физподготовке и ассистента других итальянцев — Багаттини и Фаваретто. С тем же эффектом. Плюс тренеру разрешили пригласить аналитиком жену Ракель, при этом ушел Алексей Березуцкий — стабилизирующее звено. Ушел, по моим сведениям, как раз по причине намечавшихся склок и раздраев.
ЦСКА увяз в трясине проблем. Мойзес отстранен от тренировок с основой из-за перепалки с Челестини.
Сейчас они как будто достигли апогея. ЦСКА перестал быть семьей — случай с Мойзесом в этом плане показательный. И развернуть ситуацию при Челестини будет невероятно сложно.