Футбол. Лига Европы
доп. время
Рома
3
:
Болонья
3
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Штутгарт
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
4
:
Панатинаикос
0
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Лилль
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Лех
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
0
:
Самсунспор
1
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
АЗ
4
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
1
:
Риека
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
5
:
Генк
1
Футбол. Лига Европы
завершен
П 0:3
Мидтьюлланн
1
:
Ноттингем Форест
2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
0
:
Сельта
2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
1
:
Кристал Пэлас
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Сигма
0
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
0
:
Целе
2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Фиорентина
2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
2
:
Локомотив
2
ЦСКА больше не семья? Челестини повторил ошибку Карреры

Константин Алексеев — об отстранении Мойзеса от тренировок.

Источник: Спорт-Экспресс

В ЦСКА должно было взорваться — слишком уж плохой у команды получился рестарт сезона. Особенно на фоне завышенных ожиданий после громких трансферов. Три поражения в РПЛ, разгромный проигрыш «Краснодару» в Кубке…

После него и полыхнуло — Челестини убрал Мойзеса из команды. За критику действий тренера в раздевалке. Когда-то за это в «Динамо» так же наказали Игоря Денисова.

Мойзес — не подарок. И на Владимира Федотова орал на бровке, и на Марко Николича ругался, когда тот заменил из-за желтой карточки за снятую футболку. А уж в Краснодаре бразильцу точно следовало помолчать после собственного дурацкого удаления.

Но все-таки основная проблема не в Мойзесе. Она куда глубже. В ЦСКА многое пошло наперекосяк. А нервы футболиста, которому доверяли капитанскую повязку, — лишь следствие.

Челестини, удачно начав работу с армейским клубом, зимой получил карт-бланш и зачем-то начал чинить то, что работает. Распространенная ошибка. Один из хрестоматийных примеров — Массимо Каррера в «Спартаке», который стал менять помощников после чемпионского сезона. Пригласил Д’Урбано, Мальфатти и разрушил химию.

Челестини зимой выписал на те же должности тренера по физподготовке и ассистента других итальянцев — Багаттини и Фаваретто. С тем же эффектом. Плюс тренеру разрешили пригласить аналитиком жену Ракель, при этом ушел Алексей Березуцкий — стабилизирующее звено. Ушел, по моим сведениям, как раз по причине намечавшихся склок и раздраев.

ЦСКА увяз в трясине проблем. Мойзес отстранен от тренировок с основой из-за перепалки с Челестини.

Сейчас они как будто достигли апогея. ЦСКА перестал быть семьей — случай с Мойзесом в этом плане показательный. И развернуть ситуацию при Челестини будет невероятно сложно.