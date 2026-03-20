Ричмонд
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.90
П2
2.36
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.52
П2
1.77
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.19
П2
3.51
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.16
П2
3.85
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.16
П2
13.00
Футбол. Англия
23:00
Борнмут
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.14
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.75
П2
3.90
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
3
:
Болонья
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
4
:
Панатинаикос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
0
:
Самсунспор
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
0
:
АЗ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
1
:
Риека
1
П1
X
П2

В Швейцарии не удивились, что в ЦСКА работает жена Челестини

Футбольный обозреватель швейцарского издания La Nuovelliste Стефан Фурнье прокомментировал «СЭ» информацию, что жена главного тренера ЦСКА Фабио Челестини стала работать в московской команде.

Источник: РИА "Новости"

— Совсем недавно в расширенный тренерский штаб Челестини в роли аналитика вошла его жена. Вас это не удивляет?

— Совсем нет. И в «Люцерне», и в «Сьоне» с ним работала женщина. Если не ошибаюсь, ее звали Ракель, она испанка. Хорошо помню, что в «Сьоне» клуб не хотел афишировать, кем она приходится Челестини, а я не считаю нужным рассуждать на тему личной жизни. Предполагаю, что сегодня в ЦСКА работает она же.

Если я ничего не путаю, Ракель работала тогда в «Сьоне» видеоаналитиком и имела соответствующий диплом. А по первому образованию она, кажется, специалист по дизайну и архитектуре.

Кстати, в том «Сьоне» работала и еще одна женщина — итальянка. Она имела отношение к обработке данных по физподготовке. Но она пришла до и ушла после Челестини, а сроки работы Ракель совпадают со временем пребывания Фабио в клубе. Вот работала ли она с ним «Базеле», не скажу. Признаюсь, не следил за этим.

50-летний швейцарец Челестини возглавляет ЦСКА с июня 2025 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В 32 матчах под его руководством армейцы одержали 18 побед, трижды сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

Краснодар
4:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
17.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Голы
Краснодар
Дуглас Аугусту
20′
Жоау Батчи
(Джон Кордоба)
49′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
58′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
67′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
39′
11
Жоау Батчи
2′
90′
27
Ефим Буркин
7
Виктор Са
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
90′
29
Эльдар Гусейнов
66
Дуглас Аугусту
55′
66′
6
Кевин Ленини
70′
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
63′
63′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
42′
2
Матеус Рейс
45+4′
6
Дмитрий Баринов
82′
17
Кирилл Глебов
72′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
88′
90
Матвей Лукин
9
Лусиано Гонду
46′
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
72′
11
Тамерлан Мусаев
Статистика
Краснодар
ЦСКА
Желтые карточки
4
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
10
1
Удары в створ
7
0
Угловые
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
