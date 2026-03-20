Защитник ЦСКА Мойзес провел первую тренировку отдельно от команды

Как стало известно «СЭ», защитник ЦСКА Мойзес, отстраненный от тренировок с основным составом после конфликта с главным тренером армейцев Фабио Челестини, в пятницу, 20 марта, провел индивидуальную тренировку.
Футболист занимался под присмотром двух специалистов штаба ЦСКА.
По данным «Чемпионата», во вторник после кубкового матча с «Краснодаром» (0:4) между футболистом и главным тренером команды Фабио Челестини произошла перепалка. Позднее на тренировке остальная часть команды выразила поддержку 50-летнему специалисту.
В этом сезоне Мойзес провел за ЦСКА 27 матчей, забил 2 гола и дважды был удален в матчах с «Краснодаром»: в чемпионате и Кубке страны.
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
17.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Голы
Краснодар
Дуглас Аугусту
20′
Жоау Батчи
(Джон Кордоба)
49′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
58′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
67′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
88
Никита Кривцов
39′
11
Жоау Батчи
2′
90′
27
Ефим Буркин
7
Виктор Са
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
90′
29
Эльдар Гусейнов
66
Дуглас Аугусту
55′
66′
6
Кевин Ленини
70′
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
63′
63′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
42′
2
Матеус Рейс
45+4′
6
Дмитрий Баринов
82′
17
Кирилл Глебов
72′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
88′
90
Матвей Лукин
9
Лусиано Гонду
46′
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
72′
11
Тамерлан Мусаев
Статистика
Краснодар
ЦСКА
Желтые карточки
4
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
10
1
Удары в створ
7
0
Угловые
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
