В «Спартаке» раскрыли роль Заболотного

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после ответного матча полуфинальной стадии Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России против столичного «Динамо» заявил, что нападающий Антон Заболотный приносит большую пользу команде. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».
«У нас есть очень большая конкуренция на позиции нападающего — Угальде, Гарсия, это отличные игроки, и иногда мы играем в одного форварда, так что не всем хватает места на поле. Антон очень помогает команде при работе с молодыми игроками, я очень доволен тем, как он действует как на поле, так и за его пределами», — заявил Карседо.
Встреча, которая прошла 18 марта на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Кристофер Ву. Он отличился во втором тайме.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В первом матче «Динамо» победило «Спартак» со счетом 5:2 и теперь сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром». «Спартак» продолжит борьбу за трофей в Пути регионов в игре против петербургского «Зенита».
Хуан Карлос Карседо
Ролан Гусев
Кристофер Ву
58′
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
97
Даниил Денисов
76′
35
Кристофер Мартинс
2
Олег Рябчук
46′
10
Маркиньос
72′
47
Роман Зобнин
87′
91
Антон Заболотный
24
Никита Массалыга
46′
7
Пабло Солари
9
Манфред Угальде
34′
65′
11
Ливай Гарсия
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
80′
91
Ярослав Гладышев
57
Давид Рикардо
74
Даниил Фомин
90+4′
7
Дмитрий Скопинцев
76′
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
55′
15
Данил Глебов
70′
70
Константин Тюкавин
76′
33
Иван Сергеев
55
Максим Осипенко
39′
6
Роберто Фернандес
44
Антонио Диас Рубенс
55′
60
Тимофей Маринкин
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти