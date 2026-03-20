Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.90
П2
2.36
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.51
X
3.51
П2
1.76
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.19
П2
3.51
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.16
П2
3.82
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.11
П2
13.00
Футбол. Англия
23:00
Борнмут
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.14
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.75
П2
3.95

В «Спартаке» раскрыли роль Заболотного

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после ответного матча полуфинальной стадии Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России против столичного «Динамо» заявил, что нападающий Антон Заболотный приносит большую пользу команде.

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после ответного матча полуфинальной стадии Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России против столичного «Динамо» заявил, что нападающий Антон Заболотный приносит большую пользу команде. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас есть очень большая конкуренция на позиции нападающего — Угальде, Гарсия, это отличные игроки, и иногда мы играем в одного форварда, так что не всем хватает места на поле. Антон очень помогает команде при работе с молодыми игроками, я очень доволен тем, как он действует как на поле, так и за его пределами», — заявил Карседо.

Встреча, которая прошла 18 марта на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Кристофер Ву. Он отличился во втором тайме.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В первом матче «Динамо» победило «Спартак» со счетом 5:2 и теперь сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром». «Спартак» продолжит борьбу за трофей в Пути регионов в игре против петербургского «Зенита».

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
18.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Ролан Гусев
Голы
Спартак
Кристофер Ву
58′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
97
Даниил Денисов
76′
35
Кристофер Мартинс
2
Олег Рябчук
46′
10
Маркиньос
72′
47
Роман Зобнин
87′
91
Антон Заболотный
24
Никита Массалыга
46′
7
Пабло Солари
9
Манфред Угальде
34′
65′
11
Ливай Гарсия
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
80′
91
Ярослав Гладышев
57
Давид Рикардо
74
Даниил Фомин
90+4′
7
Дмитрий Скопинцев
76′
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
55′
15
Данил Глебов
70′
70
Константин Тюкавин
76′
33
Иван Сергеев
55
Максим Осипенко
39′
6
Роберто Фернандес
44
Антонио Диас Рубенс
55′
60
Тимофей Маринкин
Статистика
Спартак
Динамо
Желтые карточки
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти