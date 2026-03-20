Григорьянц объяснил дисквалификации Талалаева и Челестини после матча «Балтики» с ЦСКА

«Главный тренер “Балтики” Андрей Талалаев был удален за препятствование возобновлению игры командой соперника. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини был удален в связи с входом в техническую зону соперника в конфронтационной манере.



На видео, которое было представлено, Талалаев демонстрировал оскорбительный жест в конфронтационной манере, а тренер калининградцев Юрий Нагайцев дважды толкнул Челестини.



В заседании приняли участие Фабио Челестини, Андрей Талалаев и Юрий Нагайцев.



ЦСКА подавал обращение об отмене красной карточки. ЭСК приняла верным решение удалить специалиста. КДК не стал применять дополнительных санкций к Челестини. Он дисквалифицирован на одну игру и оштрафован на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение. Нагайцев оштрафован на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение.



Талалаев является рецидивистом. Поэтому за вмешательство в ход матча, рецидив оскорбительного поведения в отношения соперника и провокационные действия КДК принял решение дисквалифицировать Талалаева на четыре матча и оштрафовать на 300 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.