Прервет ли ЦСКА свою худшую серию поражений. Главное о туре РПЛ

Футбол. Премьер-лига
13:45
Ахмат
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.29
П2
3.10
Футбол. Первая лига
15:00
Уфа
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.25
П2
3.08
Футбол. Англия
15:30
Брайтон
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.74
П2
2.20
Футбол. Премьер-лига
16:00
ЦСКА
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.70
П2
4.90
Футбол. Испания
16:00
Эльче
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.40
П2
3.80
Футбол. Италия
17:00
Парма
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.18
П2
3.85
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.28
П2
3.97
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.50
П2
17.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.46
П2
3.15
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Байер
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.50
П2
1.58
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.62
П2
2.90
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.68
П2
6.20
Футбол. Премьер-лига
18:15
Краснодар
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.80
П2
10.00
Футбол. Испания
18:15
Эспаньол
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.95
П2
3.50
Футбол. Франция
19:00
Тулуза
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.51
П2
4.90
Футбол. Италия
20:00
Милан
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.21
П2
9.00
Футбол. Англия
20:30
Эвертон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.55
П2
2.20
Футбол. Премьер-лига
20:30
Балтика
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.01
П2
10.25
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.33
П2
7.40
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.37
П2
3.51
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.52
П2
3.72
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.21
П2
3.25
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.14
П2
10.50
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.48
П2
2.85
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.19
П2
3.40
Футбол. Франция
23:00
Ницца
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
6.60
X
5.30
П2
1.46
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
3
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
5
:
Анже
1
П1
X
П2

Прервет ли ЦСКА свою худшую серию поражений. Главное о туре РПЛ

Московское «Динамо» примет «Зенит», «Краснодар» встретится с «Пари НН», а «Локомотив» сыграет против команды Артема Дзюбы. Главное о 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт».

ЦСКА — «Динамо Махачкала»

ЦСКА
-
Динамо Мх
-

Последние четыре матча чемпионата ЦСКА проиграл. На прошлой неделе армейцы уступили «Балтике» в выездном матче со счетом 0:1, а в 20-м туре РПЛ проиграли московскому «Динамо» — 1:4. Тогда единственный гол забил Мойзес на 58-й минуте, до этого команда осталась играть вдесятером после прямой красной карточки Лусиано Гонду (17).

Впервые с апреля 2001 года ЦСКА потерпел четыре поражения подряд в РПЛ. Тогда же армейцы в последний раз начинали календарный год с трех поражений кряду в чемпионате.

Сейчас команда Фабио Челестино располагается на пятом месте с 36 очками в турнирной таблице РПЛ. К неприятностям ЦСКА в чемпионате прибавился и вылет из «пути РПЛ» Кубка России. В ответном матче ½ финала столичный клуб проиграл «Краснодару» с разгромным счетом 0:4. С 64-й минуты армейцы играли вдевятером, включая голкипера.

Махачкалинское «Динамо» в 21-м туре РПЛ с минимальным счетом обыграло «Оренбург» (1:0). Единственный гол забил Мохаммад Хоссейннежад (28-я минута). Благодаря этой победе команда поднялась на 12-е место (21 очко) в РПЛ и покинула зону стыковых матчей.

В Кубке России «Динамо» проиграло «Зениту» (0:1) и завершило свое выступление в турнире.

«Краснодар» — «Пари НН»

Краснодар
-
Пари Нижний Новгород
-

Футболисты «Краснодара» на выезде победили «Сочи» со счетом 2:1. Героем матча стал Эдуард Сперцян, оформивший дубль (5-я и 90+5 минуты). Теперь на его счету 50 голов в лиге. Он стал восьмым центральным полузащитником в XXI веке, преодолевшим эту отметку.

Перед 22-м туром РПЛ «Краснодар» также продемонстрировал впечатляющую игру в Кубке России, разгромив ЦСКА со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Дуглас Аугусто (21-я минута), Жоау Батчи (49, 67) и Джон Кордоба (58).

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 46 очками.

В последних двух матчах нижегородский «Пари НН» продемонстрировал отличную форму, одержав победы над «Сочи» (2:1) и самарскими «Крыльями Советов» (3:0). Особенно яркой получилась игра против самарцев, где голы забили Олакунле Олусегун (29-я минута, с пенальти), Лука Тичич (45+2) и Даниил Лесовой (90+3). После этой победы «Пари НН» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в таблице чемпионата.

Нижегородская команда проводит лучший отрезок в сезоне: четыре победы в пяти последних матчах РПЛ. Ранее «Пари НН» никогда не удавалось набрать 12 очков за пять игр подряд в чемпионате России.

«Балтика» — «Сочи»

Балтика
-
Сочи
-

Неделю назад «Балтика» на своем поле обыграла ЦСКА со счетом 1:0 благодаря голу Брайана Хиля на 63-й минуте. Главным событием матча стала потасовка тренеров: на седьмой добавленной минуте Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, за которым бежал игрок ЦСКА. Это действие спровоцировало конфликт с Фабио Челестини. Словесная перепалка переросла в стычку в подтрибунном помещении, за что оба специалиста получили красные карточки.

Победа позволила «Балтике» набрать 39 очков и сместить ЦСКА с четвертой строчки турнирной таблицы.

В прошлом туре «Сочи» дома уступил «Краснодару» (1:2). Гости вышли вперед на пятой минуте после гола Эдуарда Сперцяна. Хозяева сравняли счет усилиями Михаила Игнатова на 88-й минуте, но упустили ничью, пропустив решающий мяч от Сперцяна в добавленное время ко второму тайму.

«Сочи» до сих пор замыкает таблицу РПЛ с девятью очками. Команда потерпела 16 поражений в 21 матче, что делает ее главным кандидатом на вылет из высшего дивизиона.

«Оренбург» — «Спартак»

Оренбург
-
Спартак
-

В гостевом матче 21-го тура РПЛ «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 0:2. Оба мяча петербуржцев были забиты с пенальти после нарушений Пабло Солари и Кристофера Ву. «Спартак» получил пенальти в свои ворота во всех трех матчах РПЛ после зимней паузы. По данным Opta, такого у москвичей не было ни разу с 2009 года. Кроме того, «Спартак» не может победить «Зенит» в Санкт-Петербурге уже 14 гостевых игр подряд (с 2012 года).

В Кубке России команда на неделе обыграла «Динамо» со счетом 1:0, но по сумме двух матчей не вышла в следующий этап и продолжит борьбу в «пути регионов».

«Оренбург» также потерпел неудачу на прошлой неделе, проиграв дома махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственный гол на 28-й минуте забил Мохаммад Хоссейннежад. Это поражение отбросило «Оренбург» на 15-ю строчку турнирной таблицы — в зону прямого вылета РПЛ. В активе клуба 18 очков.

«Динамо Москва» — «Зенит»

Динамо
-
Зенит
-

Московское «Динамо» продолжает свою беспроигрышную серию в РПЛ, которая теперь насчитывает четыре матча. В прошлом туре команда одержала победу над «Ростовом» (1:0) благодаря голу Константина Тюкавина (45+5). Впервые с 2003 года московский клуб начал календарный год с трех побед подряд в РПЛ. В турнирной таблице «Динамо» располагается на седьмой строчке, имея в активе 30 очков.

В матче Кубка России «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 0:1 (гол забил Кристофер Ву на 57-й минуте). Несмотря на это поражение, команда Ролана Гусева смогла выйти в финал «пути РПЛ» по сумме двух матчей (5:3).

Футболисты «Зенита» одержали победу над «Спартаком» со счетом 2:0. Голы забили Александр Соболев (45) и Джон Дуран (81), оба реализовали пенальти. Соболев отличился во втором матче РПЛ подряд за петербургский клуб. Последний раз подобное он совершил в августе 2023, когда играл за «Спартак» и забил «Зениту». Особое внимание привлекло празднование его гола: футболист надел маску для подводного плавания, отвечая на шутку из предматчевого ролика москвичей.

В чемпионате России подопечные Сергея Семака занимают второе место, имея в активе 45 очков и отставая от лидирующего «Краснодара» всего на один балл.

На этой неделе «Зенит» также обеспечил себе выход в следующий этап «пути регионов» Кубка России, одержав победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол забил Джон Дуран.

«Локомотив» — «Акрон»

Локомотив
-
Акрон
-

Игроки «Локомотива» уступили в прошлом туре «Рубину» со счетом 0:3. Голы забили Игор Вуячич (23-я минута), Егор Тесленко (55) и Даниил Кузнецов (70). Это первое поражение «Локомотива» в РПЛ с начала ноября, прервавшее шестиматчевую беспроигрышную серию. Несмотря на это, команда с 41 очком остается в тройке лидеров чемпионата.

Также «Локомотив» выбыл из Кубка России, проиграв «Крыльям Советов». Клуб из Самары оказался сильнее в серии пенальти (5:4) после ничьей в основное время (2:2).

На прошлой неделе тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» — 1:1. Сначала Георгий Мелкадзе распечатал ворота хозяев на 27-й минуте встречи, после у тольяттинцев отличился лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба (85). Перед 22-м туром РПЛ «Акрон» занимает десятое место с 22 очками.

