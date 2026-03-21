Прервет ли ЦСКА свою худшую серию поражений. Главное о туре РПЛ

В гостевом матче 21-го тура РПЛ «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 0:2. Оба мяча петербуржцев были забиты с пенальти после нарушений Пабло Солари и Кристофера Ву. «Спартак» получил пенальти в свои ворота во всех трех матчах РПЛ после зимней паузы. По данным Opta, такого у москвичей не было ни разу с 2009 года. Кроме того, «Спартак» не может победить «Зенит» в Санкт-Петербурге уже 14 гостевых игр подряд (с 2012 года).