Прервет ли ЦСКА свою худшую серию поражений. Главное о туре РПЛ

ЦСКА — «Динамо Махачкала»
Последние четыре матча чемпионата ЦСКА проиграл. На прошлой неделе армейцы уступили «Балтике» в выездном матче со счетом 0:1, а в 20-м туре РПЛ проиграли московскому «Динамо» — 1:4. Тогда единственный гол забил Мойзес на 58-й минуте, до этого команда осталась играть вдесятером после прямой красной карточки Лусиано Гонду (17).
Впервые с апреля 2001 года ЦСКА потерпел четыре поражения подряд в РПЛ. Тогда же армейцы в последний раз начинали календарный год с трех поражений кряду в чемпионате.
Сейчас команда Фабио Челестино располагается на пятом месте с 36 очками в турнирной таблице РПЛ. К неприятностям ЦСКА в чемпионате прибавился и вылет из «пути РПЛ» Кубка России. В ответном матче ½ финала столичный клуб проиграл «Краснодару» с разгромным счетом 0:4. С 64-й минуты армейцы играли вдевятером, включая голкипера.
Махачкалинское «Динамо» в 21-м туре РПЛ с минимальным счетом обыграло «Оренбург» (1:0). Единственный гол забил Мохаммад Хоссейннежад (28-я минута). Благодаря этой победе команда поднялась на 12-е место (21 очко) в РПЛ и покинула зону стыковых матчей.
В Кубке России «Динамо» проиграло «Зениту» (0:1) и завершило свое выступление в турнире.
«Краснодар» — «Пари НН»
Футболисты «Краснодара» на выезде победили «Сочи» со счетом 2:1. Героем матча стал Эдуард Сперцян, оформивший дубль (5-я и 90+5 минуты). Теперь на его счету 50 голов в лиге. Он стал восьмым центральным полузащитником в XXI веке, преодолевшим эту отметку.
Перед 22-м туром РПЛ «Краснодар» также продемонстрировал впечатляющую игру в Кубке России, разгромив ЦСКА со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Дуглас Аугусто (21-я минута), Жоау Батчи (49, 67) и Джон Кордоба (58).
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 46 очками.
В последних двух матчах нижегородский «Пари НН» продемонстрировал отличную форму, одержав победы над «Сочи» (2:1) и самарскими «Крыльями Советов» (3:0). Особенно яркой получилась игра против самарцев, где голы забили Олакунле Олусегун (29-я минута, с пенальти), Лука Тичич (45+2) и Даниил Лесовой (90+3). После этой победы «Пари НН» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в таблице чемпионата.
Нижегородская команда проводит лучший отрезок в сезоне: четыре победы в пяти последних матчах РПЛ. Ранее «Пари НН» никогда не удавалось набрать 12 очков за пять игр подряд в чемпионате России.
«Балтика» — «Сочи»
Неделю назад «Балтика» на своем поле обыграла ЦСКА со счетом 1:0 благодаря голу Брайана Хиля на 63-й минуте. Главным событием матча стала потасовка тренеров: на седьмой добавленной минуте Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, за которым бежал игрок ЦСКА. Это действие спровоцировало конфликт с Фабио Челестини. Словесная перепалка переросла в стычку в подтрибунном помещении, за что оба специалиста получили красные карточки.
Победа позволила «Балтике» набрать 39 очков и сместить ЦСКА с четвертой строчки турнирной таблицы.
В прошлом туре «Сочи» дома уступил «Краснодару» (1:2). Гости вышли вперед на пятой минуте после гола Эдуарда Сперцяна. Хозяева сравняли счет усилиями Михаила Игнатова на 88-й минуте, но упустили ничью, пропустив решающий мяч от Сперцяна в добавленное время ко второму тайму.
«Сочи» до сих пор замыкает таблицу РПЛ с девятью очками. Команда потерпела 16 поражений в 21 матче, что делает ее главным кандидатом на вылет из высшего дивизиона.
«Оренбург» — «Спартак»
В гостевом матче 21-го тура РПЛ «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 0:2. Оба мяча петербуржцев были забиты с пенальти после нарушений Пабло Солари и Кристофера Ву. «Спартак» получил пенальти в свои ворота во всех трех матчах РПЛ после зимней паузы. По данным Opta, такого у москвичей не было ни разу с 2009 года. Кроме того, «Спартак» не может победить «Зенит» в Санкт-Петербурге уже 14 гостевых игр подряд (с 2012 года).
В Кубке России команда на неделе обыграла «Динамо» со счетом 1:0, но по сумме двух матчей не вышла в следующий этап и продолжит борьбу в «пути регионов».
«Оренбург» также потерпел неудачу на прошлой неделе, проиграв дома махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственный гол на 28-й минуте забил Мохаммад Хоссейннежад. Это поражение отбросило «Оренбург» на 15-ю строчку турнирной таблицы — в зону прямого вылета РПЛ. В активе клуба 18 очков.
«Динамо Москва» — «Зенит»
Московское «Динамо» продолжает свою беспроигрышную серию в РПЛ, которая теперь насчитывает четыре матча. В прошлом туре команда одержала победу над «Ростовом» (1:0) благодаря голу Константина Тюкавина (45+5). Впервые с 2003 года московский клуб начал календарный год с трех побед подряд в РПЛ. В турнирной таблице «Динамо» располагается на седьмой строчке, имея в активе 30 очков.
В матче Кубка России «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 0:1 (гол забил Кристофер Ву на 57-й минуте). Несмотря на это поражение, команда Ролана Гусева смогла выйти в финал «пути РПЛ» по сумме двух матчей (5:3).
Футболисты «Зенита» одержали победу над «Спартаком» со счетом 2:0. Голы забили Александр Соболев (45) и Джон Дуран (81), оба реализовали пенальти. Соболев отличился во втором матче РПЛ подряд за петербургский клуб. Последний раз подобное он совершил в августе 2023, когда играл за «Спартак» и забил «Зениту». Особое внимание привлекло празднование его гола: футболист надел маску для подводного плавания, отвечая на шутку из предматчевого ролика москвичей.
В чемпионате России подопечные Сергея Семака занимают второе место, имея в активе 45 очков и отставая от лидирующего «Краснодара» всего на один балл.
На этой неделе «Зенит» также обеспечил себе выход в следующий этап «пути регионов» Кубка России, одержав победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол забил Джон Дуран.
«Локомотив» — «Акрон»
Игроки «Локомотива» уступили в прошлом туре «Рубину» со счетом 0:3. Голы забили Игор Вуячич (23-я минута), Егор Тесленко (55) и Даниил Кузнецов (70). Это первое поражение «Локомотива» в РПЛ с начала ноября, прервавшее шестиматчевую беспроигрышную серию. Несмотря на это, команда с 41 очком остается в тройке лидеров чемпионата.
Также «Локомотив» выбыл из Кубка России, проиграв «Крыльям Советов». Клуб из Самары оказался сильнее в серии пенальти (5:4) после ничьей в основное время (2:2).
На прошлой неделе тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» — 1:1. Сначала Георгий Мелкадзе распечатал ворота хозяев на 27-й минуте встречи, после у тольяттинцев отличился лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба (85). Перед 22-м туром РПЛ «Акрон» занимает десятое место с 22 очками.