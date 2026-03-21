Генич — о ЦСКА: «Ситуация с любым иностранным тренером повторяется — чуть больше доверия и захватывается власть»

"Объяснить логически то, что происходит после такой зимы, очень сложно. Я сейчас фантазирую, а то муларды Кирилла Брейдо опять навалятся. Мне так кажется, что появление многих людей…
Ситуация с любым иностранным тренером повторяется — чуть больше доверия, чуть больше полномочий, и захватывается власть. Когда появляются новые тренеры в штабе, супруга (может быть, она крепкий профессионал) появляется в штабе… Это вызывает у футболистов вопросы.
Почему был Алексей Березуцкий и почему он ушел? Все эти разговоры про семейные обстоятельства красивая ширма, за ней скрывается нечто другое, почему он ушел. Если бы был результат, все бы на это закрыли глаза. И зимой все было хорошо.
Слишком обнадеживающе выглядел ЦСКА. Бац неудача, вторая… Чем-то это напоминает историю Карпина в «Динамо» — когда больше прав стало у тренера, футболисты это не приняли. Плюс давление болельщиков, журналистов. Начинается нервозность. Карточки в Краснодаре. Мойзес вышел не играть, а воевать с Кордобой", — сказал Генич в интервью Сергею Егорову.