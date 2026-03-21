«Ахмат» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Грозненский «Ахмат» одержал победу над «Ростовом» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 33-й минуте забил Эгаш Касинтура.
Во втором тайме защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац получил удар коленом по лицу и потерял сознание. После оказания медицинской помощи спортсмен пришел в себя и покинул поле на реанимационной машине.
«Ахмат», набрав 30 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ростов» потерял очки в четвертом матче чемпионата подряд. Команда с 22 баллами располагается на 11-й строчке.
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 13:45 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 2602 зрителя
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Джонатан Альба
Голы
Ахмат
Эгаш Касинтура
(Максим Самородов)
33′
Составы команд
Ахмат
1
Вадим Ульянов
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
5
Клисман Цаке
42
Мануэль Келиано
81
Максим Сидоров
66′
22
Мехди Заре
8
Мирослав Богосавац
52′
82
Даниил Хлусевич
20
Максим Самородов
64′
9
Брайан Мансилья
7
Лечи Садулаев
90+1′
90′
4
Турпал-Али Ибишев
17
Эгаш Касинтура
90′
37
Папа Амади Гадио
19
Сергей Пряхин
82′
90′
23
Галымжан Кенжебек
Ростов
1
Рустам Ятимов
78
Дмитрий Чистяков
40
Илья Вахания
67
Герман Игнатов
5
Данила Прохин
10
Кирилл Щетинин
99
Тимур Сулейманов
3
Умар Сако
44′
46′
87
Андрей Лангович
22
Давид Семенчук
87′
19
Хорен Байрамян
62
Иван Комаров
18′
64′
91
Антон Шамонин
69
Егор Голенков
76′
9
Мохаммад Мохеби
Статистика
Ахмат
Ростов
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
7
12
Удары в створ
1
5
Угловые
4
2
Фолы
15
16
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти