«Балтика» подарит болельщикам красные карточки с автографом Талалаева на матче с «Сочи»

«Балтика» дома сыграет с «Сочи» в субботу, 21 марта. Начало — в 20.30 по московскому времени. Талалаев пропускает матч из-за дисквалификации после удаления в игре с ЦСКА (1:0) в 21-м туре. Также главный тренер «Балтики» дисквалифицирован на три последующих матча команды в РПЛ.