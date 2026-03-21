«Балтика» подарит болельщикам красные карточки с автографом Талалаева на матче с «Сочи»

«Сегодня на матче “Балтика” — “Сочи” во всех точках продажи атрибутики и в нашем фаншопе вы сможете получать в подарок красную карточку с автографом Андрея Викторовича Талалаева! Поддержим сегодня команду и Андрея Викторовича», — говорится в сообщении.
«Балтика» дома сыграет с «Сочи» в субботу, 21 марта. Начало — в 20.30 по московскому времени. Талалаев пропускает матч из-за дисквалификации после удаления в игре с ЦСКА (1:0) в 21-м туре. Также главный тренер «Балтики» дисквалифицирован на три последующих матча команды в РПЛ.