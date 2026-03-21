Страшная травма Богосаваца: получил удар коленом в голову, потерял сознание, увезли на скорой

В матче 22-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Ростовом» (1:0) произошел жуткий эпизод с участием защитника грозненцев Мирослава Богосаваца — он потерял сознание после удара коленом в голову при попытке выбить мяч в подкате. Серба быстро привели в чувство и госпитализировали. Предварительно обошлось без перелома — у игрока диагностированы сотрясение и рана губы.
«Здоровья, Боги!»
Инцидент произошел на 47-й минуте. Богосавац пошел в подкат, чтобы остановить проход Андрея Ланговича по флангу, после чего получил от россиянина удар коленом в голову.
Мирослав на время потерял сознание, его лицо было в крови. На поле выбежала медицинская бригада, игрока уложили на носилки и вскоре перенесли в машину скорой помощи, которая выехала прямо на поле.
На кадрах трансляции было видно, что Богосавац пришел в себя. В «Ахмате» оперативно отреагировали. «Мирослав пришел в сознание и покинул поле на машине скорой помощи. Здоровья, Боги!» — написали в пресс-службе клуба.
Матч в итоге продолжился, серба заменил Даниил Хлусевич.
Вскоре в «Ахмате» сообщили «СЭ» подробности о состоянии футболиста: после первого осмотра врачи диагностировали у Мирослава сотрясение и рану губы, которую уже зашили. Предварительно, перелома нет.
«Ждем КТ. По первому осмотру врачей — кости целы», — отметили в клубе.
Богосавац перешел в «Ахмат» летом 2020 года. В текущем сезоне он провел за грозненцев 25 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 1 млн евро. Его текущее соглашение с клубом рассчитано до лета 2027-го.
«Ахмат» поднимается вверх
Потеря важного защитника не смутила грозненцев, они смогли довести матч до минимальной победы. После зимнего перерыва подопечные Станислава Черчесова набрали ход и пока идут без поражений: в РПЛ сначала обыграли ЦСКА (1:0), затем дважды сыграли вничью — с «Локомотивом» (2:2) и «Акроном» (1:1).
Благодаря еще трем очкам грозненцы поднимаются в таблице лиги на седьмую строчку — клуб оторвался от зоны стыковых матчей уже на 10 баллов и догнал московское «Динамо». Правда, бело-голубые еще не провели матч 22-го тура: 21 марта им предстоит сыграть с «Зенитом».
У «Ростова» в новом году противоположная динамика — пока без побед. После паузы команда Джонатана Альбы уступила «Краснодару» (1:2), затем сыграла вничью с «Балтикой» (1:1) и минимально проиграла «Динамо» (0:1).
Автор: Максим Слекишин
Станислав Черчесов
Джонатан Альба
Эгаш Касинтура
(Максим Самородов)
33′
1
Вадим Ульянов
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
5
Клисман Цаке
42
Мануэль Келиано
81
Максим Сидоров
66′
22
Мехди Заре
8
Мирослав Богосавац
52′
82
Даниил Хлусевич
20
Максим Самородов
64′
9
Брайан Мансилья
7
Лечи Садулаев
90+1′
90′
4
Турпал-Али Ибишев
17
Эгаш Касинтура
90′
37
Папа Амади Гадио
19
Сергей Пряхин
82′
90′
23
Галымжан Кенжебек
1
Рустам Ятимов
78
Дмитрий Чистяков
40
Илья Вахания
67
Герман Игнатов
5
Данила Прохин
10
Кирилл Щетинин
99
Тимур Сулейманов
3
Умар Сако
44′
46′
87
Андрей Лангович
22
Давид Семенчук
87′
19
Хорен Байрамян
62
Иван Комаров
18′
64′
91
Антон Шамонин
69
Егор Голенков
76′
9
Мохаммад Мохеби
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
