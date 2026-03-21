Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
2
:
Пари Нижний Новгород
0
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Хетафе
0
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Бернли
0
Футбол. Германия
2-й тайм
Бавария
3
:
Унион Б
0
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
2
:
Боруссия М
2
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
0
:
Байер
2
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
0
:
Вердер
0
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
0
:
Кремонезе
2
Футбол. Первая лига
2-й тайм
КАМАЗ
2
:
Черноморец
1
Футбол. Франция
19:00
Тулуза
:
Лорьян
Футбол. Италия
20:00
Милан
:
Торино
Футбол. Англия
20:30
Эвертон
:
Челси
Футбол. Премьер-лига
20:30
Балтика
:
Сочи
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Гамбург
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Овьедо
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Жирона
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Брест
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Сассуоло
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Брентфорд
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Валенсия
Футбол. Франция
23:00
Ницца
:
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ливерпуль
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Волга
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Ростов
0
Страшная травма Богосаваца: получил удар коленом в голову, потерял сознание, увезли на скорой

«Ахмат» победил, но все мысли о его здоровье.

Источник: Кадр из трансляции

В матче 22-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Ростовом» (1:0) произошел жуткий эпизод с участием защитника грозненцев Мирослава Богосаваца — он потерял сознание после удара коленом в голову при попытке выбить мяч в подкате. Серба быстро привели в чувство и госпитализировали. Предварительно обошлось без перелома — у игрока диагностированы сотрясение и рана губы.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 22, 21.03.2026, 13:45
Ахмат
1
Ростов
0

«Здоровья, Боги!»

Инцидент произошел на 47-й минуте. Богосавац пошел в подкат, чтобы остановить проход Андрея Ланговича по флангу, после чего получил от россиянина удар коленом в голову.

Мирослав на время потерял сознание, его лицо было в крови. На поле выбежала медицинская бригада, игрока уложили на носилки и вскоре перенесли в машину скорой помощи, которая выехала прямо на поле.

На кадрах трансляции было видно, что Богосавац пришел в себя. В «Ахмате» оперативно отреагировали. «Мирослав пришел в сознание и покинул поле на машине скорой помощи. Здоровья, Боги!» — написали в пресс-службе клуба.

Матч в итоге продолжился, серба заменил Даниил Хлусевич.

Вскоре в «Ахмате» сообщили «СЭ» подробности о состоянии футболиста: после первого осмотра врачи диагностировали у Мирослава сотрясение и рану губы, которую уже зашили. Предварительно, перелома нет.

«Ждем КТ. По первому осмотру врачей — кости целы», — отметили в клубе.

Богосавац перешел в «Ахмат» летом 2020 года. В текущем сезоне он провел за грозненцев 25 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 1 млн евро. Его текущее соглашение с клубом рассчитано до лета 2027-го.

«Ахмат» поднимается вверх

Потеря важного защитника не смутила грозненцев, они смогли довести матч до минимальной победы. После зимнего перерыва подопечные Станислава Черчесова набрали ход и пока идут без поражений: в РПЛ сначала обыграли ЦСКА (1:0), затем дважды сыграли вничью — с «Локомотивом» (2:2) и «Акроном» (1:1).

Благодаря еще трем очкам грозненцы поднимаются в таблице лиги на седьмую строчку — клуб оторвался от зоны стыковых матчей уже на 10 баллов и догнал московское «Динамо». Правда, бело-голубые еще не провели матч 22-го тура: 21 марта им предстоит сыграть с «Зенитом».

У «Ростова» в новом году противоположная динамика — пока без побед. После паузы команда Джонатана Альбы уступила «Краснодару» (1:2), затем сыграла вничью с «Балтикой» (1:1) и минимально проиграла «Динамо» (0:1).

Автор: Максим Слекишин

Ахмат
1:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 13:45 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 2602 зрителя
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Джонатан Альба
Голы
Ахмат
Эгаш Касинтура
(Максим Самородов)
33′
Составы команд
Ахмат
1
Вадим Ульянов
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
5
Клисман Цаке
42
Мануэль Келиано
81
Максим Сидоров
66′
22
Мехди Заре
8
Мирослав Богосавац
52′
82
Даниил Хлусевич
20
Максим Самородов
64′
9
Брайан Мансилья
7
Лечи Садулаев
90+1′
90′
4
Турпал-Али Ибишев
17
Эгаш Касинтура
90′
37
Папа Амади Гадио
19
Сергей Пряхин
82′
90′
23
Галымжан Кенжебек
Ростов
1
Рустам Ятимов
78
Дмитрий Чистяков
40
Илья Вахания
67
Герман Игнатов
5
Данила Прохин
10
Кирилл Щетинин
99
Тимур Сулейманов
3
Умар Сако
44′
46′
87
Андрей Лангович
22
Давид Семенчук
87′
19
Хорен Байрамян
62
Иван Комаров
18′
64′
91
Антон Шамонин
69
Егор Голенков
76′
9
Мохаммад Мохеби
Статистика
Ахмат
Ростов
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
7
12
Удары в створ
1
5
Угловые
4
2
Фолы
15
16
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти