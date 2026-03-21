Страшная травма Богосаваца: получил удар коленом в голову, потерял сознание, увезли на скорой

В матче 22-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Ростовом» (1:0) произошел жуткий эпизод с участием защитника грозненцев Мирослава Богосаваца — он потерял сознание после удара коленом в голову при попытке выбить мяч в подкате. Серба быстро привели в чувство и госпитализировали. Предварительно обошлось без перелома — у игрока диагностированы сотрясение и рана губы.