Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
2
:
Пари Нижний Новгород
0
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Хетафе
0
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Бернли
0
Футбол. Германия
2-й тайм
Бавария
3
:
Унион Б
0
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
2
:
Боруссия М
2
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
0
:
Байер
2
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
0
:
Вердер
0
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
0
:
Кремонезе
2
Футбол. Первая лига
2-й тайм
КАМАЗ
2
:
Черноморец
1
Футбол. Франция
19:00
Тулуза
:
Лорьян
Футбол. Италия
20:00
Милан
:
Торино
Футбол. Англия
20:30
Эвертон
:
Челси
Футбол. Премьер-лига
20:30
Балтика
:
Сочи
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Гамбург
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Овьедо
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Жирона
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Брест
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Сассуоло
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Брентфорд
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Валенсия
Футбол. Франция
23:00
Ницца
:
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ливерпуль
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Волга
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Ростов
0
Акинфеев впервые за 16 лет совершил две результативные ошибки за сезон

Ошибка капитана ЦСКА в матче с махачкалинским «Динамо» привела к голу Гамида Агаларова. Первую результативную ошибку Акинфеев допустил против «Ростова» в сентябре.

Источник: РБК Спорт

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев допустил вторую результативную ошибку в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 25-й минуте матча 22-го тура против махачкалинского «Динамо» капитан ЦСКА после дальней передачи выбежал за пределы своей штрафной и ошибся, из-за чего мяч достался Гамиду Агаларову, который поразил пустые ворота.

Первую результативную ошибку 39-летний Акинфеев допустил против «Ростова» в сентябре.

Как сообщает Opta, в последний раз Акинфеев допускал больше одной результативной ошибки за сезон РПЛ в сезоне-2010 (четыре).

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 2:1
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Вадим Евсеев
Голы
ЦСКА
Энрике Кармо
(Иван Обляков)
15′
Матвей Кисляк
(Энрике Кармо)
21′
Тамерлан Мусаев
(Данил Круговой)
71′
Динамо Мх
Гамид Агаларов
25′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
90
Матвей Лукин
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
37
Энрике Кармо
80′
2
Матеус Рейс
18
Данила Козлов
90′
97
Максим Воронов
9
Лусиано Гонду
63′
20
Матия Попович
6
Дмитрий Баринов
63′
11
Тамерлан Мусаев
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
24
Андрес Аларкон
84′
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
6
Мехди Мубарик
71
Ян Джапо
70′
19
Кирилл Зинович
10
Джавад Хоссейннеджад
90′
70
Абдулла Ашуров
25
Гамид Агаларов
63′
11
Миро
Статистика
ЦСКА
Динамо Мх
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
4
1
Угловые
9
6
Фолы
9
15
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
