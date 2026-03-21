«Значит, я слабее конкурентов». Соболев — о невызове в сборную России, «плохом Саше» и уровне «Зенита»

Совсем недавно нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что больше не будет «хорошим мальчиком», а станет «плохим» — таким же, каким был раньше в «Спартаке». Подобное «возвращение», по его словам, подразумевает активное присутствие в медиа — и форвард это уже подтверждает: недавно он стал гостем подкаста «РБ Спорт», в котором откровенно рассказал о невызове в сборную, проблемах с ВАР и уровне сине-бело-голубых.
«29 лет — самый расцвет»
Прошлой весной главный тренер национальной команды России Валерий Карпин шуткой прокомментировал отсутствие Соболева в заявке — отметил, что нападающему уже пора уходить на пенсию.
Теперь Александр еще на год старше, и на первые товарищеские матчи 2026 года его также не вызвали. «Есть ли понимание, почему в расширенном списке не нашлось места? Ну, значит, я слабее конкурентов. Даже больше ничего говорить не буду. Связывался ли с Карпиным? Нет.
Его шутка про пенсию? Я такую даже не видел. Значит, я старенький — спорить с тренером не буду. Но если вызовут, я поеду, это моя работа. И я не понимаю, почему акцент на 29 годах. Это разве возраст для современного футболиста? Я считаю, это самый расцвет. Самый сок. Особенно с нынешними технологиями, восстановительными процедурами и аппаратами. Порог завершения карьеры значительно повысился. Даже 33−34 — это вообще что? Вот сейчас Барриосу 32 года. Разве скажешь по его игре, что ему 32?» — сказал Соболев.
«Зенит» — уровень Лиги чемпионов
Также, по мнению нападающего, петербургский клуб соответствует уровню Лиги чемпионов.
«Как можно утверждать, что “Зенит” — не уровень ЛЧ, если мы там не играем? Даже если взять последнее участие российских команд в еврокубках: “Спартак” похоронили, когда он попал в одну группу с “Наполи”, “Лестером” и “Легией”, а мы вышли в плей-офф с первого места. Как так? Значит, можем бороться на равных с очень сильными командами, тот же “Наполи” потом стал чемпионом Италии.
Поэтому я не могу говорить, будем мы сейчас хуже европейских команд или нет. И почему мы должны оказаться хуже какой-то команды в Лиге чемпионов? У нас в “Зените” играют футболисты сборной Бразилии. Я уверен, мы не будем хуже. Просто мы смотрим только на наш внутренний чемпионат и не можем сравнить уровень “Зенита” с условной “Севильей”. Но сейчас я считаю, что “Зенит” соответствует уровню Лиги чемпионов. Вот как. Ну, а почему нет?» — сказал Соболев.
Александр также добавил несколько слов о команде: «У нас прекрасный коллектив: и все бразильцы — хорошие ребята, и тот же Барриос, про которого говорят, что он уже больше русский, чем колумбиец. Все друг друга поддерживаем, вообще никаких проблем нет. Даже на Вендела перестали обижаться (за его опоздание на сборы. — Прим. “СЭ”)».
Проблемы с офсайдными линиями
Кроме того, Соболев поделился мыслями о технологии определения офсайда в РПЛ, которая в последнее время вызывает много вопросов у болельщиков.
«Как сами футболисты ко всей этой ситуации относятся? Какие-то моменты непонятны, но я даже спорить не буду. Когда, например, Артем Дзюба забивал “Оренбургу” (19-й тур РПЛ, 28 февраля. — Прим. “СЭ”). Я вообще не понял, как там линию прочертили: показали повтор эпизода с ударом, но он был снят чуть ли не от середины поля.
Какое есть решение? Может быть, на бровке должна стоять камера, которая бы автоматически двигалась вдоль линии защиты. Не знаю, что еще можно сделать. Но, когда линии рисуют по кадрам, сделанным камерой с центральной части трибуны, мне это кажется неправильным. Как вы можете оттуда определить линию офсайда?» — отметил Александр.
Кто такой «плохой Саша»?
Не всем болельщикам было понятно, в чем разница между «хорошим» и «плохим» Соболевым. Форвард пояснил: «Саша хороший — тот Саша, которого все видели после перехода в “Зенит”. Я, можно сказать, полтора года молчал, практически не давал интервью и очень редко участвовал в медиаактивностях.
И вот сейчас я понял, мне это не подходит. Надо быть самим собой: где-то с публикой позаигрывать, где-то действовать понаглее на поле. В общем, я решил быть таким же, каким был в “Спартаке”, когда меня не любили и ненавидели, — “плохим Сашей”. Вот и все».
Также «плохой» форвард уверен: у него еще есть все шансы выиграть спор с экс-игроком сине-бело-голубых и сборной России Владиславом Радимовым, по условиям которого Соболев должен забить 20 голов за сезон-2025/26, иначе проиграет ящик пива. Пока на счету Александра только 8 мячей.
«Сколько мне еще надо забить? Двенадцать? Ну, все в моих силах. Если буду играть хорошо, то почему нет? Все зависит от меня, я в это верю. А чтобы Влада подколоть и немного позлить, я ему после матча со “Спартаком” написал: “Готовь пиво, я не остановлюсь”. Но он мне даже не ответил. Еще раз повторю, двенадцать голов — это реально», — заявил Соболев.
«Сообщил источник»
Ответил форвард и на вопрос о своей неприязни к прессе.
— Мне очень не нравится выражение «сообщил источник». Я очень разозлился, когда началась вся история со «Спартаком». Блогеры и каналы принялись писать: «сообщил источник». Что это за источник? Почему не называете его? И пусть этот источник отвечает за свои слова, если дал неправдивую информацию. Меня это очень злит.
Что, если этот «источник» вводит многомиллионную армию болельщиков в заблуждение и сообщает неправду? Я должен сам выйти к прессе и сказать, что все это ложь? Но я прекрасно понимаю, зачем это делается и как это работает, мне уже не 20 лет.
Пишут ли специально посты? Не только против меня. Есть некоторые люди, которым говорят, что писать, и они делают это. И всегда с плашкой «сообщил источник», — заявил Соболев.