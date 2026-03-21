Защитник «Зенита» Нино рассказал о воспитании сына с синдромом Дауна

«Когда я проходил обследование в Бразилии перед трансфером в “Зенит”, моя жена, ещё в положении, была на УЗИ. Врач заметил, что у ребёнка нет носовой косточки. Это могло означать многое, в том числе быть признаком синдрома Дауна. Меня официально представили, и именно в тот момент мы узнали диагноз.



Что я почувствовал? Испытал сомнения относительно будущего. Каким оно будет? Но я почувствовал и уверенность, мы понимаем, что ничего не ускользает от внимания Господа, он властен над всем. Я понял, что если такова его воля для Антонио, я сделаю всё, чтобы люди смотрели на моего сына, на его жизнь, и видели любовь Бога. Всё сложилось, он растёт здоровым и весёлым, слава Богу», — отметил Нино.