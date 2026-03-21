Защитник «Зенита» Нино рассказал о воспитании сына с синдромом Дауна

В интервью пресс-службе клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит» защитник «сине-бело-голубых» и сборной Бразилии по футболу Нино рассказал о воспитании сына, которому диагностировали синдром Дауна.

Источник: РИА "Новости"

«Когда я проходил обследование в Бразилии перед трансфером в “Зенит”, моя жена, ещё в положении, была на УЗИ. Врач заметил, что у ребёнка нет носовой косточки. Это могло означать многое, в том числе быть признаком синдрома Дауна. Меня официально представили, и именно в тот момент мы узнали диагноз.

Что я почувствовал? Испытал сомнения относительно будущего. Каким оно будет? Но я почувствовал и уверенность, мы понимаем, что ничего не ускользает от внимания Господа, он властен над всем. Я понял, что если такова его воля для Антонио, я сделаю всё, чтобы люди смотрели на моего сына, на его жизнь, и видели любовь Бога. Всё сложилось, он растёт здоровым и весёлым, слава Богу», — отметил Нино.

Следует напомнить, что 28-летний защитник Нино выступает в составе клуба из Северной столицы с января 2024 года, перейдя из бразильского «Флуминенсе». Действующий контракт центрдефа с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года. В составе «сине-бело-голубых» Нино стал чемпионом России (2023/2024) и обладателем Кубка страны (2023/2024).

В сезоне-2025/2026 Нино успел провести 18 матчей в РПЛ, где забил один гол и отдал одну результативную передачу, а также четыре встречи в FONBET Кубке России, в которых не отметился какими-либо активными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника «Зенита» в десять миллионов евро.

14 февраля газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что Нино не покинет расположение «Зенита» как минимум до конца текущего сезона, так как сам игрок чувствует себя комфортно в Санкт-Петербурге, а руководство «сине-бело-голубых» не получало никаких официальных предложений по трансферу игрока. 26 февраля сам бразилец в разговоре с «Матч ТВ» допустил вариант с уходом из «Зенита» и возвращением на родину ради здоровья сына.