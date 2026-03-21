Вдохновение Кармо и молодежный центр обороны. ЦСКА устроил кадровую революцию и обыграл махачкалинское «Динамо»

За две с половиной недели ЦСКА проделал путь от идиллии и статуса претендента на титул до кризиса с четырьмя поражениями в пяти официальных матчах и внутренних скандалов. Причем радикальным решением в виде отстранения от тренировок одного из лидеров команды Мойзеса дело не ограничилось. Оно, конечно, оказалось ключевым, но и отправка в запас Жоао Виктора с Матеусом Рейсом — не рядовое событие. Хотя совсем без бразильцев не обошлось: из-за перебора желтых карточек у Глебова в атакующей тройке появился Энрике Кармо. Тот самый, кто толкнул отправившего мяч на трибуны главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, и началось…
В махачкалинском «Динамо» с приходом Вадима Евсеева, наоборот, преобладает позитив. После возобновления сезона дагестанская команда провела только один неудачный матч в Самаре (0:2). Да, в середине недели случился вылет из кубкового турнира, но против «Зенита» не сложилось только с результатом, который предопределил скандальный пенальти. В остальном — все на должном уровне. С дисциплиной, организацией игры, результатами (три победы с учетом всех турниров). В общем, классический пример тренерской команды, против которой ЦСКА вышел с российской парой центральных защитников Лукин — Данилов и вернувшимся на позицию левого латераля Круговым.
Почти пятнадцать минут ушло у хозяев на привыкание к новым сочетаниям. Кроме того, они выглядели излишне скованными, а их игре недоставало скорости. И — гола, который все изменил. Хватило фирменного стандарта Облякова, после которого не самый габаритный Кармо (174 см) красиво подрезал мяч головой точно в угол и отпраздновал свой первый гол в России с находившимися в резерве соотечественниками.
Не проходивший в стартовый состав в матчах РПЛ с 18 октября бразилец в субботу поймал кураж и вскоре добавил к голу результативную передачу. Снова — при помощи Облякова, который зацепился за длинную передачу и отпасовал партнеру пяткой. Кармо оставалось выкатить на пустой угол Кисляку, который, кстати, и начал голевую атаку.
Но все-таки весенний ЦСКА слишком хрупок, чтобы выздороветь за половину тайма и диктовать свои условия весь матч. Причем поочередно ошиблись как молодой Лукин, допустивший просчет при попытке поймать в офсайдную ловушку Агаларова, так и неудачно выбежавший за пределы штрафной опытный Акинфеев. В результате динамовский форвард забивал в пустые ворота, а игра развернулся в сторону «Динамо». После классного паса Глушкова шведкой Агаларова в последний момент остановил примчавшийся на подстраховку с флага Круговой, а потом Гайич и Акинфеев совместным усилиями остановили вырвавшегося к воротам Джапо. По такой игре перерыв нужен был хозяевам, как звук гонга поплывшему под ударами соперника боксеру.
И, судя по тому, как началась вторая половины игры, в паузе армейцев явно успокоил Манель Эспосито — он руководил командой со скамейки в отсутствие дисквалифицированного Фабио Челестини. Но, даже больше времени проводя около чужой штрафной, ЦСКА не был образцом надежности в обороне. Так, Данилову в последний момент удалось сорвать выход Агаларова один на один. «Динамо» тоже на довольно продолжительное время забирало инициативу, и после часа игры хозяева перестроили состав и схему.
Если Мусаев заменил Гонду по позиции, то выход Поповича вместо снова слишком рано для себя отправившегося на скамейку Баринова означал переход на гибридную схему. Козлов в ней был и вторым форвардом, выдвигаясь в переднюю линию прессинга, и атакующим полузащитником. В ключевой же атаке проявились оба джокера: Попович взял инициативу на себя и пробил, а отскок от защитника оказался в пользу Кругового, который мягко навесил на голову Мусаеву.
ЦСКА если и не выздоровел до конца, то показал позитивную динамику. Теперь самое интересное — что ждет после паузы на матчи сборных. Каким будет состав, заявку на место в котором сделал выдавший свой лучший матч в России Кармо? Где будет играть Рейс, вышедший в концовке на фланг, где он провел большую часть карьеры и только потом стал переучиваться на центрального защитника, да еще и в схеме с тройкой в обороне? Амнистируют ли Мойзеса? Узнаем уже в апреле — в гостевом матче с «Акроном».
Автор: Андрей Кузичев
Фабио Челестини
Вадим Евсеев
Энрике Кармо
(Иван Обляков)
15′
Матвей Кисляк
(Энрике Кармо)
21′
Тамерлан Мусаев
(Данил Круговой)
71′
Гамид Агаларов
25′
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
90
Матвей Лукин
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
37
Энрике Кармо
80′
2
Матеус Рейс
18
Данила Козлов
90′
97
Максим Воронов
9
Лусиано Гонду
63′
20
Матия Попович
6
Дмитрий Баринов
63′
11
Тамерлан Мусаев
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
24
Андрес Аларкон
84′
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
6
Мехди Мубарик
71
Ян Джапо
70′
19
Кирилл Зинович
10
Джавад Хоссейннеджад
90′
70
Абдулла Ашуров
25
Гамид Агаларов
63′
11
Миро
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти