Вдохновение Кармо и молодежный центр обороны. ЦСКА устроил кадровую революцию и обыграл махачкалинское «Динамо»

Футбол. Франция
1-й тайм
Тулуза
0
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.26
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Краснодар
2
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.00
П2
74.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Хетафе
2
Все коэффициенты
П1
23.00
X
8.00
П2
1.13
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
0
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.80
П2
6.60
Футбол. Германия
2-й тайм
Бавария
4
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.70
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
2
:
Боруссия М
3
Все коэффициенты
П1
41.00
X
5.10
П2
7.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
2
:
Байер
3
Все коэффициенты
П1
8.50
X
1.60
П2
3.85
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
0
:
Вердер
1
Все коэффициенты
П1
42.00
X
4.95
П2
1.25
Футбол. Италия
20:00
Милан
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.00
П2
10.00
Футбол. Англия
20:30
Эвертон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.50
П2
2.27
Футбол. Премьер-лига
20:30
Балтика
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.06
П2
10.75
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.45
П2
7.80
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.35
П2
3.50
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.54
П2
3.73
Футбол. Франция
21:00
Осер
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.20
П2
3.26
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.00
П2
10.50
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.47
П2
2.90
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.18
П2
3.45
Футбол. Франция
23:00
Ницца
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
6.50
X
5.19
П2
1.47
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Ростов
0
П1
X
П2

Вдохновение Кармо и молодежный центр обороны. ЦСКА устроил кадровую революцию и обыграл махачкалинское «Динамо»

Отстранение Мойзеса не помешало армейцам впервые в 2026 году выиграть в РПЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

За две с половиной недели ЦСКА проделал путь от идиллии и статуса претендента на титул до кризиса с четырьмя поражениями в пяти официальных матчах и внутренних скандалов. Причем радикальным решением в виде отстранения от тренировок одного из лидеров команды Мойзеса дело не ограничилось. Оно, конечно, оказалось ключевым, но и отправка в запас Жоао Виктора с Матеусом Рейсом — не рядовое событие. Хотя совсем без бразильцев не обошлось: из-за перебора желтых карточек у Глебова в атакующей тройке появился Энрике Кармо. Тот самый, кто толкнул отправившего мяч на трибуны главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, и началось…

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 22, 21.03.2026, 16:00
ЦСКА
3
Динамо Мх
1

В махачкалинском «Динамо» с приходом Вадима Евсеева, наоборот, преобладает позитив. После возобновления сезона дагестанская команда провела только один неудачный матч в Самаре (0:2). Да, в середине недели случился вылет из кубкового турнира, но против «Зенита» не сложилось только с результатом, который предопределил скандальный пенальти. В остальном — все на должном уровне. С дисциплиной, организацией игры, результатами (три победы с учетом всех турниров). В общем, классический пример тренерской команды, против которой ЦСКА вышел с российской парой центральных защитников Лукин — Данилов и вернувшимся на позицию левого латераля Круговым.

Почти пятнадцать минут ушло у хозяев на привыкание к новым сочетаниям. Кроме того, они выглядели излишне скованными, а их игре недоставало скорости. И — гола, который все изменил. Хватило фирменного стандарта Облякова, после которого не самый габаритный Кармо (174 см) красиво подрезал мяч головой точно в угол и отпраздновал свой первый гол в России с находившимися в резерве соотечественниками.

Не проходивший в стартовый состав в матчах РПЛ с 18 октября бразилец в субботу поймал кураж и вскоре добавил к голу результативную передачу. Снова — при помощи Облякова, который зацепился за длинную передачу и отпасовал партнеру пяткой. Кармо оставалось выкатить на пустой угол Кисляку, который, кстати, и начал голевую атаку.

Но все-таки весенний ЦСКА слишком хрупок, чтобы выздороветь за половину тайма и диктовать свои условия весь матч. Причем поочередно ошиблись как молодой Лукин, допустивший просчет при попытке поймать в офсайдную ловушку Агаларова, так и неудачно выбежавший за пределы штрафной опытный Акинфеев. В результате динамовский форвард забивал в пустые ворота, а игра развернулся в сторону «Динамо». После классного паса Глушкова шведкой Агаларова в последний момент остановил примчавшийся на подстраховку с флага Круговой, а потом Гайич и Акинфеев совместным усилиями остановили вырвавшегося к воротам Джапо. По такой игре перерыв нужен был хозяевам, как звук гонга поплывшему под ударами соперника боксеру.

И, судя по тому, как началась вторая половины игры, в паузе армейцев явно успокоил Манель Эспосито — он руководил командой со скамейки в отсутствие дисквалифицированного Фабио Челестини. Но, даже больше времени проводя около чужой штрафной, ЦСКА не был образцом надежности в обороне. Так, Данилову в последний момент удалось сорвать выход Агаларова один на один. «Динамо» тоже на довольно продолжительное время забирало инициативу, и после часа игры хозяева перестроили состав и схему.

Если Мусаев заменил Гонду по позиции, то выход Поповича вместо снова слишком рано для себя отправившегося на скамейку Баринова означал переход на гибридную схему. Козлов в ней был и вторым форвардом, выдвигаясь в переднюю линию прессинга, и атакующим полузащитником. В ключевой же атаке проявились оба джокера: Попович взял инициативу на себя и пробил, а отскок от защитника оказался в пользу Кругового, который мягко навесил на голову Мусаеву.

ЦСКА если и не выздоровел до конца, то показал позитивную динамику. Теперь самое интересное — что ждет после паузы на матчи сборных. Каким будет состав, заявку на место в котором сделал выдавший свой лучший матч в России Кармо? Где будет играть Рейс, вышедший в концовке на фланг, где он провел большую часть карьеры и только потом стал переучиваться на центрального защитника, да еще и в схеме с тройкой в обороне? Амнистируют ли Мойзеса? Узнаем уже в апреле — в гостевом матче с «Акроном».

Автор: Андрей Кузичев

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 2:1
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 11579 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Вадим Евсеев
Голы
ЦСКА
Энрике Кармо
(Иван Обляков)
15′
Матвей Кисляк
(Энрике Кармо)
21′
Тамерлан Мусаев
(Данил Круговой)
71′
Динамо Мх
Гамид Агаларов
25′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
90
Матвей Лукин
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
37
Энрике Кармо
80′
2
Матеус Рейс
18
Данила Козлов
90′
97
Максим Воронов
9
Лусиано Гонду
63′
20
Матия Попович
6
Дмитрий Баринов
63′
11
Тамерлан Мусаев
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
24
Андрес Аларкон
84′
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
6
Мехди Мубарик
71
Ян Джапо
70′
19
Кирилл Зинович
10
Джавад Хоссейннеджад
90′
70
Абдулла Ашуров
25
Гамид Агаларов
63′
11
Миро
Статистика
ЦСКА
Динамо Мх
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
4
1
Угловые
9
6
Фолы
9
15
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
