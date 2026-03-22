Матч-центр
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
0
:
Брентфорд
0
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
0
:
Валенсия
2
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
0
:
ПСЖ
3
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Арсенал
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Сассуоло
1
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Брест
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Челси
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
4
:
Сочи
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Гамбург
2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
4
:
Овьедо
2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Жирона
0
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Торино
2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Лорьян
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Пари Нижний Новгород
0
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Хетафе
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Бернли
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Унион Б
0
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Боруссия М
3
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Байер
3
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Вердер
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Кремонезе
2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Черноморец
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ливерпуль
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Волга
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Ростов
0
«Динамо» — «Зенит» и еще три игры завершат программу 22-го тура РПЛ

Также в воскресенье пройдут матчи «Оренбург» — «Спартак», «Крылья Советов» — «Рубин» и «Локомотив» — «Акрон».

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Программа 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день пройдут встречи «Оренбург» — «Спартак», «Динамо» (Москва) — «Зенит», «Крылья Советов» — «Рубин» и «Локомотив» — «Акрон».

Первая игра дня состоится в Оренбурге, где одноименный клуб примет московский «Спартак». Матч начнется в 13:45 мск. В первой части сезона команды встречались в Москве, тогда победу одержали красно-белые (1:0). В турнирной таблице «Спартак» находится на 6-м месте, набрав 35 очков, тогда как «Оренбург» занимает 15-ю позицию с 18 очками. По итогам сезона в Лигу Пари (Первую лигу) напрямую вылетят 15-я и 16-я команды РПЛ, а 13-я и 14-я сыграют в стыковых матчах за право принять участие в следующем розыгрыше высшего дивизиона чемпионата страны с 4-м и 3-м клубами Первой лиги соответственно.

Во втором матче дня московское «Динамо» на «ВТБ-Арене» сыграет с петербургским «Зенитом», встреча начнется в 16:00 мск. Петербургская команда продолжает борьбу за чемпионство, занимая 2-е место в турнирной таблице с 45 очками и на 4 очка отставая от лидирующего «Краснодара». Динамовцы же после зимней паузы набрали хороший ход и находятся на 8-м месте (30). В первом круге «Зенит» оказался сильнее (2:1). Чемпион СССР в составе «Зенита» Дмитрий Баранник в разговоре с ТАСС отметил, что стоит ждать принципиальный матч. «Матч станет настоящим испытанием для обеих команд: “Динамо” постарается укрепить свою позицию, а “Зенит” — доказать, что обладает необходимыми ресурсами для уверенной победы», — сказал он.

Также в воскресенье самарские «Крылья Советов», которые занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ (20), примут казанский «Рубин» (29), находящийся на 9-й позиции. Начало встречи — в 16:30 мск. В первой части чемпионата «Рубин» обыграл самарскую команду со счетом 2:0.

Заключительная игра тура пройдет в Москве на «РЖД-Арене», где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Матч начнется в 19:00 мск. Железнодорожники входят в число лидеров чемпионата и продолжают борьбу за медали, находясь на 4-м месте с 41 очком. 3-й идет калининградская «Балтика», набравшая 42 очка. «Акрон» расположился на 10-й строчке (22). В первом круге «Локомотив» и «Акрон» сыграли вничью (1:1).

Программа 22-го тура РПЛ стартовала в субботу матчем в Грозном, где «Ахмат» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. ЦСКА дома оказался сильнее махачкалинского «Динамо» (3:1), «Краснодар» на своем поле одержал крупную победу над «Пари Нижний Новгород» (5:0), а «Балтика» на домашнем стадионе разгромила «Сочи» (4:0).