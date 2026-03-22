«Динамо» — «Зенит» и еще три игры завершат программу 22-го тура РПЛ

Во втором матче дня московское «Динамо» на «ВТБ-Арене» сыграет с петербургским «Зенитом», встреча начнется в 16:00 мск. Петербургская команда продолжает борьбу за чемпионство, занимая 2-е место в турнирной таблице с 45 очками и на 4 очка отставая от лидирующего «Краснодара». Динамовцы же после зимней паузы набрали хороший ход и находятся на 8-м месте (30). В первом круге «Зенит» оказался сильнее (2:1). Чемпион СССР в составе «Зенита» Дмитрий Баранник в разговоре с ТАСС отметил, что стоит ждать принципиальный матч. «Матч станет настоящим испытанием для обеих команд: “Динамо” постарается укрепить свою позицию, а “Зенит” — доказать, что обладает необходимыми ресурсами для уверенной победы», — сказал он.