Перспективы Лукина и Данилова. Что с Лусиано? Почему меняют Баринова? Гришин — о победе ЦСКА

— ЦСКА оживает?
— Армейцы победили. Но оживают ли они? Надо же делать скидку и на соперника. И Махачкала, и следующие четыре команды в чемпионате, считаю, ЦСКА точно по зубам. Так что рано делать выводы только по одной встрече. Да и то вчера некоторые вещи насторожили.
— Какие?
— При счете 2:1 гости имели два хороших момента. Забей они, непонятно, как все повернулось бы.
— Ожидали, что в центре обороны выйдут Данилов и Лукин?
— Штаб Челестини пошел на масштабную перестройку. Но матч показал, что Лукин и Данилов многовато ошибаются. И если махачкалинцы их частенько прощали, то более сильные форварды свои моменты, боюсь, реализуют.
— Думаете, что Рейс и Жоау Виктор на этих позициях сыграли бы надежнее?
— Сложно сказать. Тут Челестини перебирает варианты. Прежняя ставка не сыграла, он дал шанс россиянам. Решился на такие перемены.
— Игра Кармо стала для вас настоящим откровением?
— Вчера выглядел хорошо. Если раньше он выходил только на замену, и я не мог толком составить о нем впечатление, то в первом тайме против Махачкалы забил и отдал. Сделал разницу. Но мы любим превозносить футболиста после всего лишь одной удачной встречи, называть его звездой… Давайте подождем. Да, был хорош до перерыва, а во втором тайме смотрелся уже не так ярко. При этом думаю, что в следующем туре мы увидим его в старте. Круговой показал, что способен удачно заменить Мойзеса. Кармо сыграет на позиции Кругового.
— Значит, есть жизнь в ЦСКА без Мойзеса?
— Есть, но с одной оговоркой. Когда ЦСКА принимает дома Махачкалу. Против условного «Зенита» без Мойзеса будет тяжеловато. Я опять же призываю сейчас не говорить о том, что команда выздоровела. Календарь благоволит армейцам. Дальше у них — «Акрон», «Сочи», «Крылья» и «Ростов». Надо брать 12 очков. Только так! Вот тогда и можно будет сказать о том, что команда ожила! А так… Одна победа сейчас ничего не поменяла.
— Что происходит с Лусиано? Аргентинец опять ушел с поля без гола. Так и не встроился в игру армейцев?
— Не встроился не только он, но и Баринов, и Рейс. На бумаге они выглядели удачными приобретениями. Многие говорили о том, что теперь-то ЦСКА замахнется на титул. Но… Сейчас я понимаю, почему «Зенит» расстался с Лусиано… Он почти год не забивает в РПЛ. И пока не ясно, когда начнет это делать.
— Что не так с Бариновым в ЦСКА?
— Он просто не успевает по скорости за Обляковым и Кисляком. В ЦСКА Баринов переходил в статусе возможного лидера армейцев. А мы видим обычного футболиста. Зря он покинул «Локомотив». Железнодорожники на него рассчитывали, и он там делал разницу. А в ЦСКА оказался невстроенным в игровой рисунок. Неслучайно его так часто меняют. И, кстати, в победном кубковом матче с «Краснодаром» (3:1) Баринова не было даже в заявке.
Рейс сел в запас. Так что пока новички себя не оправдывают. Им нужно еще сыграться, А времени слишком мало. Скоро уже конец сезона.
— А вы понимаете, почему Челестини перестал верить в Матеуса Алвеса? Может быть, следует вернуться к прежним настройкам, к треугольнику Кисляк — Обляков — Алвес?
— Тут тренерскому штабу виднее. Челестини же сам себе не враг. Схема осталась та же. Значит, Алвес просто проигрывает конкуренцию тому же Облякову. Мы можем только предполагать, почему Матеус перестал входить в планы наставников армейцев. На зимнем турнире он дважды выходил на поле, но выглядел совсем не убедительно… Если игрок не приносит пользу, значит, сидит на лавке. По идее, Алвес сам себе должен задавать вопросы. Обляков значительно сильнее на этой позиции. Вот и вся история.
— Как вам Козлов?
— Да он мне и в «Краснодаре» не особо нравился, и против Махачкалы не слишком убедил. Для меня это не футболист для борьбы за чемпионство. Обыкновенный игрок. Это не Кисляк, не Обляков, не Мойзес по степени влияния на игру.
— Значит, восприняли победу над Махачкалой со сдержанным оптимизмом?
— Слушайте, если дома проигрывать еще и Махачкале, тогда надо разгонять всю команду. Ну, а как иначе? Рабочая победа. Едем дальше. Повторюсь: теперь в четырех турах надо брать 12 очков!
Фабио Челестини
Вадим Евсеев
Энрике Кармо
(Иван Обляков)
15′
Матвей Кисляк
(Энрике Кармо)
21′
Тамерлан Мусаев
(Данил Круговой)
71′
Гамид Агаларов
25′
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
90
Матвей Лукин
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
37
Энрике Кармо
80′
2
Матеус Рейс
18
Данила Козлов
90′
97
Максим Воронов
9
Лусиано Гонду
63′
20
Матия Попович
6
Дмитрий Баринов
63′
11
Тамерлан Мусаев
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
24
Андрес Аларкон
84′
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
6
Мехди Мубарик
71
Ян Джапо
70′
19
Кирилл Зинович
10
Джавад Хоссейннеджад
90′
70
Абдулла Ашуров
25
Гамид Агаларов
63′
11
Миро
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти