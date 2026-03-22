Перспективы Лукина и Данилова. Что с Лусиано? Почему меняют Баринова? Гришин — о победе ЦСКА

Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Нефтехимик
П1
3.25
X
3.07
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
13:45
Оренбург
:
Спартак
П1
4.22
X
4.05
П2
1.82
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
Енисей
П1
1.66
X
3.83
П2
5.49
Футбол. Италия
14:30
Комо
:
Пиза
П1
1.26
X
6.38
П2
14.00
Футбол. Англия
15:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Сандерленд
П1
1.68
X
4.03
П2
5.23
Футбол. Премьер-лига
16:00
Динамо
:
Зенит
П1
3.75
X
3.70
П2
2.07
Футбол. Испания
16:00
Барселона
:
Райо Вальекано
П1
1.25
X
7.50
П2
11.00
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Шинник
П1
2.21
X
3.11
П2
3.63
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
:
Рубин
П1
2.75
X
3.14
П2
2.81
Футбол. Италия
17:00
Аталанта
:
Верона
П1
1.40
X
5.02
П2
8.50
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Лацио
П1
2.38
X
3.13
П2
3.40
Футбол. Франция
17:00
Лион
:
Монако
П1
2.95
X
3.62
П2
2.39
Футбол. Англия
17:15
Астон Вилла
:
Вест Хэм
П1
1.74
X
4.01
П2
4.80
Футбол. Англия
17:15
Тоттенхэм Хотспур
:
Ноттингем Форест
П1
2.47
X
3.34
П2
3.02
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Айнтрахт Ф
П1
2.21
X
3.60
П2
3.20
Футбол. Испания
18:15
Сельта
:
Алавес
П1
1.95
X
3.42
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
:
Акрон
П1
1.51
X
4.92
П2
6.21
Футбол. Франция
19:15
Марсель
:
Лилль
П1
1.91
X
3.79
П2
4.05
Футбол. Франция
19:15
Париж
:
Гавр
П1
2.10
X
3.29
П2
4.15
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Фрайбург
П1
2.80
X
3.06
П2
2.85
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Лечче
П1
1.50
X
4.43
П2
7.60
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Бетис
П1
2.19
X
3.49
П2
3.43
Футбол. Германия
21:30
Аугсбург
:
Штутгарт
П1
3.48
X
3.86
П2
2.07
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Арсенал
3
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Брентфорд
0
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Валенсия
2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
ПСЖ
4
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Сассуоло
1
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Брест
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Челси
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
4
:
Сочи
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Гамбург
2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
4
:
Овьедо
2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Жирона
0
Перспективы Лукина и Данилова. Что с Лусиано? Почему меняют Баринова? Гришин — о победе ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин — о победе армейцев над махачкалинским «Динамо» (3:1).

Источник: Спорт-Экспресс

— ЦСКА оживает?

— Армейцы победили. Но оживают ли они? Надо же делать скидку и на соперника. И Махачкала, и следующие четыре команды в чемпионате, считаю, ЦСКА точно по зубам. Так что рано делать выводы только по одной встрече. Да и то вчера некоторые вещи насторожили.

— Какие?

— При счете 2:1 гости имели два хороших момента. Забей они, непонятно, как все повернулось бы.

— Ожидали, что в центре обороны выйдут Данилов и Лукин?

— Штаб Челестини пошел на масштабную перестройку. Но матч показал, что Лукин и Данилов многовато ошибаются. И если махачкалинцы их частенько прощали, то более сильные форварды свои моменты, боюсь, реализуют.

— Думаете, что Рейс и Жоау Виктор на этих позициях сыграли бы надежнее?

— Сложно сказать. Тут Челестини перебирает варианты. Прежняя ставка не сыграла, он дал шанс россиянам. Решился на такие перемены.

— Игра Кармо стала для вас настоящим откровением?

— Вчера выглядел хорошо. Если раньше он выходил только на замену, и я не мог толком составить о нем впечатление, то в первом тайме против Махачкалы забил и отдал. Сделал разницу. Но мы любим превозносить футболиста после всего лишь одной удачной встречи, называть его звездой… Давайте подождем. Да, был хорош до перерыва, а во втором тайме смотрелся уже не так ярко. При этом думаю, что в следующем туре мы увидим его в старте. Круговой показал, что способен удачно заменить Мойзеса. Кармо сыграет на позиции Кругового.

— Значит, есть жизнь в ЦСКА без Мойзеса?

— Есть, но с одной оговоркой. Когда ЦСКА принимает дома Махачкалу. Против условного «Зенита» без Мойзеса будет тяжеловато. Я опять же призываю сейчас не говорить о том, что команда выздоровела. Календарь благоволит армейцам. Дальше у них — «Акрон», «Сочи», «Крылья» и «Ростов». Надо брать 12 очков. Только так! Вот тогда и можно будет сказать о том, что команда ожила! А так… Одна победа сейчас ничего не поменяла.

— Что происходит с Лусиано? Аргентинец опять ушел с поля без гола. Так и не встроился в игру армейцев?

— Не встроился не только он, но и Баринов, и Рейс. На бумаге они выглядели удачными приобретениями. Многие говорили о том, что теперь-то ЦСКА замахнется на титул. Но… Сейчас я понимаю, почему «Зенит» расстался с Лусиано… Он почти год не забивает в РПЛ. И пока не ясно, когда начнет это делать.

— Что не так с Бариновым в ЦСКА?

— Он просто не успевает по скорости за Обляковым и Кисляком. В ЦСКА Баринов переходил в статусе возможного лидера армейцев. А мы видим обычного футболиста. Зря он покинул «Локомотив». Железнодорожники на него рассчитывали, и он там делал разницу. А в ЦСКА оказался невстроенным в игровой рисунок. Неслучайно его так часто меняют. И, кстати, в победном кубковом матче с «Краснодаром» (3:1) Баринова не было даже в заявке.

Рейс сел в запас. Так что пока новички себя не оправдывают. Им нужно еще сыграться, А времени слишком мало. Скоро уже конец сезона.

— А вы понимаете, почему Челестини перестал верить в Матеуса Алвеса? Может быть, следует вернуться к прежним настройкам, к треугольнику Кисляк — Обляков — Алвес?

— Тут тренерскому штабу виднее. Челестини же сам себе не враг. Схема осталась та же. Значит, Алвес просто проигрывает конкуренцию тому же Облякову. Мы можем только предполагать, почему Матеус перестал входить в планы наставников армейцев. На зимнем турнире он дважды выходил на поле, но выглядел совсем не убедительно… Если игрок не приносит пользу, значит, сидит на лавке. По идее, Алвес сам себе должен задавать вопросы. Обляков значительно сильнее на этой позиции. Вот и вся история.

— Как вам Козлов?

— Да он мне и в «Краснодаре» не особо нравился, и против Махачкалы не слишком убедил. Для меня это не футболист для борьбы за чемпионство. Обыкновенный игрок. Это не Кисляк, не Обляков, не Мойзес по степени влияния на игру.

— Значит, восприняли победу над Махачкалой со сдержанным оптимизмом?

— Слушайте, если дома проигрывать еще и Махачкале, тогда надо разгонять всю команду. Ну, а как иначе? Рабочая победа. Едем дальше. Повторюсь: теперь в четырех турах надо брать 12 очков!

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 2:1
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 11579 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Вадим Евсеев
Голы
ЦСКА
Энрике Кармо
(Иван Обляков)
15′
Матвей Кисляк
(Энрике Кармо)
21′
Тамерлан Мусаев
(Данил Круговой)
71′
Динамо Мх
Гамид Агаларов
25′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
90
Матвей Лукин
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
37
Энрике Кармо
80′
2
Матеус Рейс
18
Данила Козлов
90′
97
Максим Воронов
9
Лусиано Гонду
63′
20
Матия Попович
6
Дмитрий Баринов
63′
11
Тамерлан Мусаев
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
24
Андрес Аларкон
84′
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
6
Мехди Мубарик
71
Ян Джапо
70′
19
Кирилл Зинович
10
Джавад Хоссейннеджад
90′
70
Абдулла Ашуров
25
Гамид Агаларов
63′
11
Миро
Статистика
ЦСКА
Динамо Мх
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
16
5
Удары в створ
4
1
Угловые
9
6
Фолы
9
15
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
