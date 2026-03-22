Кордоба поделился эмоциями после своего покера в ворота «Пари НН»: «Мяч забрал домой»

«Благодарю партнеров, тренерский штаб и руководство. Такие победы — результат работы каждого. Я был уверен, что этот момент наступит. Часто удавалось забить два мяча, но никак не залетал третий. Я не унывал. Я счастлив. Особенно приятно, что это произошло на домашнем стадионе. “Краснодар” мне очень много дал. Да, я забрал мяч после игры. Теперь он будет дома среди других трофеев», — приводит слова Кордобы пресс‑служба «Краснодара».