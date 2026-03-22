Кордоба поделился эмоциями после своего покера в ворота «Пари НН»: «Мяч забрал домой»

В субботу «Краснодар» разгромил «Пари НН» (5:0) в матче 22‑го тура РПЛ, Кордоба оформил первый покер в карьере.
«Благодарю партнеров, тренерский штаб и руководство. Такие победы — результат работы каждого. Я был уверен, что этот момент наступит. Часто удавалось забить два мяча, но никак не залетал третий. Я не унывал. Я счастлив. Особенно приятно, что это произошло на домашнем стадионе. “Краснодар” мне очень много дал. Да, я забрал мяч после игры. Теперь он будет дома среди других трофеев», — приводит слова Кордобы пресс‑служба «Краснодара».
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Краснодар, 28795 зрителей
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Алексей Шпилевский
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
6′
Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
12′
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
49′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
70′
Джон Кордоба
85′
Нереализованные пенальти
Пари Нижний Новгород
Даниил Лесовой
84′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
82′
15
Лукас Оласа
87′
59
Артем Хмарин
11
Жоау Батчи
72′
6
Кевин Ленини
7
Виктор Са
25′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
87′
27
Ефим Буркин
88
Никита Кривцов
72′
29
Эльдар Гусейнов
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
25
Свен Карич
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
22
Никита Каккоев
29
Лука Веснер Тичич
74′
69
Артем Сидоренко
17
Егор Смелов
79′
3
Юрий Коледин
10
Адриан Бальбоа
61′
24
Эдгардо Фаринья
21
Реналдо Сефас
74′
14
Матвей Урванцев
4
Илья Кирш
61′
88
Даниил Лесовой
Статистика
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
5
3
Угловые
8
3
Фолы
12
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти