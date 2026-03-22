Потерявший сознание во время матча футболист «Ахмата» пропустит до 10 дней

Ричмонд
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.90
П2
17.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
3
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
2
:
Енисей
2
Все коэффициенты
П1
49.00
X
5.90
П2
64.00
Футбол. Премьер-лига
16:00
Динамо
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.65
П2
2.07
Футбол. Испания
16:00
Барселона
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.23
X
8.00
П2
12.25
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.11
П2
3.63
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.02
П2
2.76
Футбол. Италия
17:00
Аталанта
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.20
П2
9.00
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.09
П2
3.40
Футбол. Франция
17:00
Лион
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.59
П2
2.47
Футбол. Англия
17:15
Астон Вилла
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.02
П2
4.70
Футбол. Англия
17:15
Тоттенхэм Хотспур
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.35
П2
3.02
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.55
П2
3.10
Футбол. Испания
18:15
Сельта
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.38
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.92
П2
6.21
Футбол. Франция
19:15
Марсель
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.82
П2
4.23
Футбол. Франция
19:15
Париж
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.34
П2
4.30
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.08
П2
2.85
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.57
П2
8.00
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.50
П2
3.49
Футбол. Германия
21:30
Аугсбург
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.87
П2
2.09
Футбол. Италия
22:45
Фиорентина
:
Интер
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.25
П2
1.65
Футбол. Франция
22:45
Нант
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.66
П2
2.02
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.15
П2
4.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2

Потерявший сознание во время матча футболист «Ахмата» пропустит до 10 дней

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Сербский защитник грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац пропустит от 7 до 10 дней из-за черепно-мозговой травмы, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.

В субботу «Ахмат» дома обыграл «Ростов» со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата России. На 47-й минуте защитник «Ростова» Андрей Лангович столкнулся с Богосавацем и попал ему коленом по лицу, в результате чего футболист «Ахмата» потерял сознание. После оказания медицинской помощи спортсмен пришел в себя и покинул поле на реанимационной машине.

«Мирослав Богосавац, получивший черепно-мозговую травму во время субботнего матча “Ахмат” — “Ростов”, прошел в одной из грозненских клиник углубленное обследование. Компьютерная томография не выявила перелома костей на лице, и это самая приятная новость в данном случае. По словам игрока, он ничего не помнит из случившегося эпизода и последующей эвакуации на машине скорой помощи. Приходить в себя футболист начал уже в больнице. Ему зашили рваную рану губы и подбородка, присутствуют легкое головокружение, симптомы сотрясения. По прогнозам клубных докторов, медикаментозное лечение займет 7−10 дней», — говорится в сообщении.

Богосавац записал видео с обращением к болельщикам.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку. Самое важное, что я ничего не сломал, продолжаю лечиться. Хочу сказать большое спасибо Ланговичу, который написал мне после игры. Я знаю, что он не специально, и такое в футболе бывает. Самое важное, что я не получил серьезной травмы. Все залечится — и я буду готовиться к следующим играм. Надеюсь скорее вернуться на поле», — сказал 29-летний футболист.

Ахмат
1:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 13:45 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 2602 зрителя
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Джонатан Альба
Голы
Ахмат
Эгаш Касинтура
(Максим Самородов)
33′
Составы команд
Ахмат
1
Вадим Ульянов
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
5
Клисман Цаке
42
Мануэль Келиано
81
Максим Сидоров
66′
22
Мехди Заре
8
Мирослав Богосавац
52′
82
Даниил Хлусевич
20
Максим Самородов
64′
9
Брайан Мансилья
7
Лечи Садулаев
90+1′
90′
4
Турпал-Али Ибишев
17
Эгаш Касинтура
90′
37
Папа Амади Гадио
19
Сергей Пряхин
82′
90′
23
Галымжан Кенжебек
Ростов
1
Рустам Ятимов
78
Дмитрий Чистяков
40
Илья Вахания
67
Герман Игнатов
5
Данила Прохин
10
Кирилл Щетинин
99
Тимур Сулейманов
3
Умар Сако
44′
46′
87
Андрей Лангович
22
Давид Семенчук
87′
19
Хорен Байрамян
62
Иван Комаров
18′
64′
91
Антон Шамонин
69
Егор Голенков
76′
9
Мохаммад Мохеби
Статистика
Ахмат
Ростов
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
7
12
Удары в створ
1
5
Угловые
4
2
Фолы
15
16
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
