«Спартак» впервые с 2020 года победил «Оренбург» в гостях

Футбол. Англия
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
5.90
П2
17.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
3
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
2
:
Енисей
3
Все коэффициенты
П1
62.00
X
5.90
П2
64.00
Футбол. Премьер-лига
16:00
Динамо
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.65
П2
2.07
Футбол. Испания
16:00
Барселона
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.23
X
8.00
П2
12.25
Футбол. Первая лига
16:00
Спартак Кс
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.11
П2
3.63
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.02
П2
2.76
Футбол. Италия
17:00
Аталанта
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.20
П2
9.00
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.09
П2
3.40
Футбол. Франция
17:00
Лион
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.59
П2
2.47
Футбол. Англия
17:15
Астон Вилла
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.02
П2
4.70
Футбол. Англия
17:15
Тоттенхэм Хотспур
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.35
П2
3.02
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.55
П2
3.10
Футбол. Испания
18:15
Сельта
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.38
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.92
П2
6.21
Футбол. Франция
19:15
Марсель
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.82
П2
4.23
Футбол. Франция
19:15
Париж
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.34
П2
4.30
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.08
П2
2.85
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.57
П2
8.00
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.50
П2
3.49
Футбол. Германия
21:30
Аугсбург
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.87
П2
2.09
Футбол. Италия
22:45
Фиорентина
:
Интер
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.25
П2
1.65
Футбол. Франция
22:45
Нант
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.66
П2
2.02
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.15
П2
4.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2

«Спартак» впервые с 2020 года победил «Оренбург» в гостях

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу гостей. Победный гол забил Ливай Гарсия.

Источник: РИА "Новости"

Московский «Спартак» одержал гостевую победу над «Оренбургом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.

Счет на 17-й минуте открыл Ливай Гарсия, а Руслан Литвинов на 25-й удвоил преимущество хозяев.

«Спартак» в предыдущий раз забивал и одерживал победу в Оренбурге в марте 2020 года (22-й тур, 3:1).

У Гарсии пять голов и две передачи в 10 выездных матчах сезона — это третий показатель результативности в РПЛ после капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна (11 очков по системе гол+пас) и Алексея Батракова из «Локомотива» (10), отмечает Opta.

Поучаствовавший в голе Гарсии Эсекьель Барко набрал 30-е очко по системе гол+пас в 49 матчах за «Спартак» с момента дебюта за клуб — это лучший результат в команде с лета 2024 года.

«Спартак» набрал 38 очков и занимает шестое место в таблице, у «Оренбурга» второе поражение подряд, 18 очков и 15-е место.

В 23-м туре «Спартак» 5 апреля примет «Локомотив», а «Оренбург» 4 апреля сыграет в Москве с «Динамо».

Оренбург
0:2
Первый тайм: 0:2
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
22.03.2026, 13:45 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Хуан Карлос Карседо
Голы
Спартак
Ливай Гарсия
(Эсекиэль Барко)
17′
Руслан Литвинов
25′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
16
Хорди Томпсон
8
Дамиан Пуэбла
6
Джон Алекс Паласиос
4
Данила Хотулев
3
Данила Ведерников
83′
27
Ренат Голыбин
7
Эмирджан Гюрлюк
69′
29
Анас Эль-Махрауи
9
Максим Савельев
79′
78
Руслан Куль
37
Ду Кейрос
79′
30
Гедеон Гузина
59
Тигран Аванесян
39′
46′
57
Евгений Болотов
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
68
Руслан Литвинов
83
Жедсон Фернандеш
82′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
39′
88′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
82′
7
Пабло Солари
11
Ливай Гарсия
61′
9
Манфред Угальде
18
Наиль Умяров
88′
62
Павел Полех
Статистика
Оренбург
Спартак
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
11
14
Удары в створ
4
4
Угловые
7
3
Фолы
15
21
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше