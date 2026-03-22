«Спартак» впервые с 2020 года победил «Оренбург» в гостях

Московский «Спартак» одержал гостевую победу над «Оренбургом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.
Счет на 17-й минуте открыл Ливай Гарсия, а Руслан Литвинов на 25-й удвоил преимущество хозяев.
«Спартак» в предыдущий раз забивал и одерживал победу в Оренбурге в марте 2020 года (22-й тур, 3:1).
У Гарсии пять голов и две передачи в 10 выездных матчах сезона — это третий показатель результативности в РПЛ после капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна (11 очков по системе гол+пас) и Алексея Батракова из «Локомотива» (10), отмечает Opta.
Поучаствовавший в голе Гарсии Эсекьель Барко набрал 30-е очко по системе гол+пас в 49 матчах за «Спартак» с момента дебюта за клуб — это лучший результат в команде с лета 2024 года.
«Спартак» набрал 38 очков и занимает шестое место в таблице, у «Оренбурга» второе поражение подряд, 18 очков и 15-е место.
В 23-м туре «Спартак» 5 апреля примет «Локомотив», а «Оренбург» 4 апреля сыграет в Москве с «Динамо».
Ильдар Ахметзянов
Хуан Карлос Карседо
Ливай Гарсия
(Эсекиэль Барко)
17′
Руслан Литвинов
25′
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
16
Хорди Томпсон
8
Дамиан Пуэбла
6
Джон Алекс Паласиос
4
Данила Хотулев
3
Данила Ведерников
83′
27
Ренат Голыбин
7
Эмирджан Гюрлюк
69′
29
Анас Эль-Махрауи
9
Максим Савельев
79′
78
Руслан Куль
37
Ду Кейрос
79′
30
Гедеон Гузина
59
Тигран Аванесян
39′
46′
57
Евгений Болотов
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
68
Руслан Литвинов
83
Жедсон Фернандеш
82′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
39′
88′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
82′
7
Пабло Солари
11
Ливай Гарсия
61′
9
Манфред Угальде
18
Наиль Умяров
88′
62
Павел Полех
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
