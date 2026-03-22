Ставки Карседо сыграли. «Спартак» впервые за шесть лет забил и выиграл в Оренбурге

Идут годы, меняются тренеры, а стабильно только одно — сложно предсказать, чего ждать от «Спартака» в одном отдельно взятом матче. Тем более, возглавивший красно-белых зимой Хуан Карлос Карседо сейчас находится в творческом поиске и пробует разные варианты. В гостях у «Оренбург» данный процесс привел к тому, что впервые после возобновления сезона место на острие атаке получил Ливай Гарсия.
В опорной зоне — как в середине недели против «Динамо» — появился Литвинов, которого все уже привыкли видеть в роли центрального защитника. Но если в кубковом турнире он подменял дисквалифицированного Умярова, то в воскресенье действовал в паре с ним под диспетчером Барко. А за правую бровку вместе с Денисовым отвечал Жедсон Фернандеш. И, как показал первый тайм, обе ставки Карседо сыграли!
Четверть часа игра была как минимум равной, и «Оренбург» ни в чем не уступал красно-белым. Однако в арсенале гостей обнаружились тактические сюрпризы. Например, рокировка фланговых игроков. Маркиньос перешел направо и сразу сделал результат, с бровки отдав пас под ускорение Барко, а тот ассистировал открывшему счет Ливаю. На сборах тринидадец, кстати, чаще пробовался в атаке в паре с другим нападающим, но и в одиночку он оказался эффективен.
Потом, правда, случились два неприятных момента у ворот гостей. В первом эпизоде после стандарта мяч от головы Хотулева попал в перекладину и покинул поле. Во втором Гюрлюк коварно исполнял что-то среднее между ударом и крученой передачей, а так как до мяча перед воротами мог дотянуться и резко изменить траекторию кто-то из игроков хозяев, Максименко пришлось реагировать в последний момент, и дело закончилось угловым.
В общем, поводы для волнения у спартаковских болельщиков имелись, однако москвичи сыграли в соответствии с принципом, согласно которому лучшая защита — это нападение. Барко в штрафной нашел передачей Ливая, а тот, находясь спиной к воротам, переадресовал мяч назад. Литвинов же получил две попытки и, сначала попав в защитника, эффектно поразил верхний угол рикошетом от перекладины. Не менее красиво мог забить Ву, однако (после коварной для соперника подачи Барко со штрафного), положив корпус, не попал в створ.
Не забивавший на протяжении шести лет в Ростошах, где принимает соперников «Оренбург», «Спартак» (три поражения и ничья с учетом всех турниров) к перерыву поразил цель дважды и сделал серьезную заявку на итоговую победу.
Ее едва не укрепил в начале второго тайма Литвинов, однако удар с нескольких метров при активном сопротивлении защитников не получился, и Овсянников разрядил ситуацию. В целом же красно-белые уверенно контролировали игру, а еще один момент упустил Ливай: замыкая подачу Денисова, он головой пробил в сантиметрах от дальнего угла и через пару минут уступил место на поле Угальде.
Между тем третий гол гостям не помешал бы. Две недели назад «Зенит» тоже вел здесь в счете и пропустил дважды после часа игры. Вот и сейчас команда Ильдара Ахметзянова прибавила в заключительной трети матча. Вырвался на ударную позицию попавший в Максименко Савельев, бил из центра штрафной промахнувшийся в итоге Пуэбла, было попадание мяча в руку Маркиньоса… Сумей «Оренбург» использовать хоть одну из своих возможностей, концовка получилась бы огненной. С другой стороны, неудачник дня Пуэбла едва не поразил собственные ворота, которые спасла блестящая реакция Овсянникова.
«Спартак» непростой отрезок перетерпел, потом освежил фланги благодаря Рябчуку и Солари, и по моментам выиграл второй тайм. Не хватило только завершения, но в целом особых проблем у гостей не возникло. Карседо даже дал возможность впервые появиться в РПЛ 16-летнему вингеру Полеху. Он стал вторым самым молодым дебютантом в истории «Спартака».
С точки зрения эффективности тактических решений, построения игры и дисциплины — это самый цельный матч испанского тренера в России. И второй подряд на ноль с учетом кубового турнира. Нужная химия найдена? Узнаем после международной паузы — в дерби с «Локомотивом» и кубковой битве с «Зенитом».
Ильдар Ахметзянов
Хуан Карлос Карседо
Ливай Гарсия
(Эсекиэль Барко)
17′
Руслан Литвинов
25′
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
16
Хорди Томпсон
8
Дамиан Пуэбла
6
Джон Алекс Паласиос
4
Данила Хотулев
3
Данила Ведерников
83′
27
Ренат Голыбин
7
Эмирджан Гюрлюк
69′
29
Анас Эль-Махрауи
9
Максим Савельев
79′
78
Руслан Куль
37
Ду Кейрос
79′
30
Гедеон Гузина
59
Тигран Аванесян
39′
46′
57
Евгений Болотов
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
68
Руслан Литвинов
83
Жедсон Фернандеш
82′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
39′
88′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
82′
7
Пабло Солари
11
Ливай Гарсия
61′
9
Манфред Угальде
18
Наиль Умяров
88′
62
Павел Полех
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
