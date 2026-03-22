Круговой — об отстранении Мойзеса: «Его не хватает, ведь это сильный игрок. Надеюсь, что скоро все наладится»

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Мойзес отстранен от тренировок с основным составом из-за конфликта и нарушения субординации.
— Насколько тебя удивила речь Мойзеса в адрес Челестини в раздевалке после игры с «Краснодаром»?
— Не хочу комментировать, пусть это останется в системе клуба. Если там захотят, то ответят на это.
— Ты был среди тех, кто поддержал Челестини в этой ситуации?
— Не хочу комментировать.
— В обороне его сильно не хватает?
— Конечно, его не хватает, ведь это сильный игрок. Надеюсь, что скоро все наладится, — сказал Круговой «Совспорту».