Карседо — о победе «Спартака» над «Оренбургом»: «Очень рад тому, как команда отнеслась к этой встрече»

— Я очень рад за сегодняшнюю игру, рад, как команда отнеслась к этой встрече. Мы очень серьезно настраивались на нее. Мы также знали, что с 2020 года не только не побеждали, но и не забили здесь, в Оренбурге ни одного гола. Старались играть компактно. Нам нужен был баланс. Понимая свой атакующий потенциал, было важно сыграть на ноль, как мы это сделали сегодня.
Голы, которые мы забили в первом тайме, нам помогли. Считаю, что и во втором тайме мы контролировали игру. Хотели забить третий. Если пропускаешь по такой игре, то детали могут поменять ход встречи, — сказал Карседо на пресс-конференции.
Спартак«(38 очков) остается на шестом месте в РПЛ. В следующем туре красно-белые 5 апреля дома встретятся с “Локомотивом”.
Ильдар Ахметзянов
Хуан Карлос Карседо
Ливай Гарсия
(Эсекиэль Барко)
17′
Руслан Литвинов
25′
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
16
Хорди Томпсон
8
Дамиан Пуэбла
6
Джон Алекс Паласиос
4
Данила Хотулев
3
Данила Ведерников
83′
27
Ренат Голыбин
7
Эмирджан Гюрлюк
69′
29
Анас Эль-Махрауи
9
Максим Савельев
79′
78
Руслан Куль
37
Ду Кейрос
79′
30
Гедеон Гузина
59
Тигран Аванесян
39′
46′
57
Евгений Болотов
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
68
Руслан Литвинов
83
Жедсон Фернандеш
82′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
39′
88′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
82′
7
Пабло Солари
11
Ливай Гарсия
61′
9
Манфред Угальде
18
Наиль Умяров
88′
62
Павел Полех
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
