Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Карседо — о победе «Спартака» над «Оренбургом»: «Очень рад тому, как команда отнеслась к этой встрече»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча против «Оренбурга» (2:0) в 22-м туре РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

— Я очень рад за сегодняшнюю игру, рад, как команда отнеслась к этой встрече. Мы очень серьезно настраивались на нее. Мы также знали, что с 2020 года не только не побеждали, но и не забили здесь, в Оренбурге ни одного гола. Старались играть компактно. Нам нужен был баланс. Понимая свой атакующий потенциал, было важно сыграть на ноль, как мы это сделали сегодня.

Голы, которые мы забили в первом тайме, нам помогли. Считаю, что и во втором тайме мы контролировали игру. Хотели забить третий. Если пропускаешь по такой игре, то детали могут поменять ход встречи, — сказал Карседо на пресс-конференции.

Спартак«(38 очков) остается на шестом месте в РПЛ. В следующем туре красно-белые 5 апреля дома встретятся с “Локомотивом”.

Оренбург
0:2
Первый тайм: 0:2
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
22.03.2026, 13:45 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Хуан Карлос Карседо
Голы
Спартак
Ливай Гарсия
(Эсекиэль Барко)
17′
Руслан Литвинов
25′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
16
Хорди Томпсон
8
Дамиан Пуэбла
6
Джон Алекс Паласиос
4
Данила Хотулев
3
Данила Ведерников
83′
27
Ренат Голыбин
7
Эмирджан Гюрлюк
69′
29
Анас Эль-Махрауи
9
Максим Савельев
79′
78
Руслан Куль
37
Ду Кейрос
79′
30
Гедеон Гузина
59
Тигран Аванесян
39′
46′
57
Евгений Болотов
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
68
Руслан Литвинов
83
Жедсон Фернандеш
82′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
39′
88′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
82′
7
Пабло Солари
11
Ливай Гарсия
61′
9
Манфред Угальде
18
Наиль Умяров
88′
62
Павел Полех
Статистика
Оренбург
Спартак
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
11
14
Удары в створ
4
4
Угловые
7
3
Фолы
15
21
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти