«Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче РПЛ

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Зенита» мячи забили Джон Джон (22-я минута), для которого этот гол стал дебютным за петербургскую команду, Александр Соболев (43) и Максим Глушенков (85). У «бело-голубых» отличился Артур Гомес (37).
Перед началом матча прошла минута молчания в память об обладателе Кубка России по футболу в составе «Динамо» Сергее Некрасове, который 9 марта скончался на 54-м году жизни после тяжелой болезни.
«Зенит», набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и уступает один балл лидирующему «Краснодару» (49). «Динамо» прервало серию из трех побед в чемпионате страны. Московская команда с 30 баллами располагается на восьмой строчке.
В следующем туре «Зенит» 4 апреля примет самарские «Крылья Советов», «Динамо» в этот же день дома сыграет с «Оренбургом».
Ролан Гусев
Сергей Семак
Артур Гомес
(Хуан Хосе Касерес)
37′
Джон Джон
22′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
43′
Максим Глушенков
(Александр Соболев)
85′
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
74
Даниил Фомин
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
75′
17
Ульви Бабаев
11
Артур Гомес
66′
33
Иван Сергеев
10
Бителло
75′
91
Ярослав Гладышев
70
Константин Тюкавин
78′
14
Эль Мехди Маухуб
57
Давид Рикардо
46′
6
Роберто Фернандес
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
32′
66′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
88′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
87′
9
Джон Дуран
5
Вильмар Барриос
90′
17
Андрей Мостовой
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
