Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
0
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
8.13
П2
16.00
Футбол. Испания
перерыв
Сельта
3
:
Алавес
1
Все коэффициенты
П1
1.06
X
11.50
П2
41.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Майнц
1
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
4.60
X
1.73
П2
5.25
Футбол. Англия
2-й тайм
Астон Вилла
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Марсель
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.76
П2
4.18
Футбол. Франция
19:15
Париж
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.21
П2
3.77
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.10
П2
2.90
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.39
П2
8.50
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.55
Футбол. Германия
21:30
Аугсбург
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.87
П2
2.09
Футбол. Италия
22:45
Фиорентина
:
Интер
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.27
П2
1.64
Футбол. Франция
22:45
Нант
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.73
X
3.70
П2
2.02
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.11
П2
4.00
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Зенит
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Сандерленд
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
5
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2

«Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче РПЛ

«Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 в матче РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Зенита» мячи забили Джон Джон (22-я минута), для которого этот гол стал дебютным за петербургскую команду, Александр Соболев (43) и Максим Глушенков (85). У «бело-голубых» отличился Артур Гомес (37).

Перед началом матча прошла минута молчания в память об обладателе Кубка России по футболу в составе «Динамо» Сергее Некрасове, который 9 марта скончался на 54-м году жизни после тяжелой болезни.

«Зенит», набрав 48 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и уступает один балл лидирующему «Краснодару» (49). «Динамо» прервало серию из трех побед в чемпионате страны. Московская команда с 30 баллами располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Зенит» 4 апреля примет самарские «Крылья Советов», «Динамо» в этот же день дома сыграет с «Оренбургом».

Динамо
1:3
Первый тайм: 1:2
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
22.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Сергей Семак
Голы
Динамо
Артур Гомес
(Хуан Хосе Касерес)
37′
Зенит
Джон Джон
22′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
43′
Максим Глушенков
(Александр Соболев)
85′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
74
Даниил Фомин
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
75′
17
Ульви Бабаев
11
Артур Гомес
66′
33
Иван Сергеев
10
Бителло
75′
91
Ярослав Гладышев
70
Константин Тюкавин
78′
14
Эль Мехди Маухуб
57
Давид Рикардо
46′
6
Роберто Фернандес
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
32′
66′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
88′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
87′
9
Джон Дуран
5
Вильмар Барриос
90′
17
Андрей Мостовой
Статистика
Динамо
Зенит
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
9
13
Удары в створ
2
3
Угловые
3
6
Фолы
17
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше