«Локомотив» разгромил клуб Дзюбы

Московский «Локомотив» уверенно победил тольяттинский «Акрон» в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч завершился со счетом 5:1.
У «Локомотива» забили Сесар Монтес (7-я минута), Александр Руденко (23), Зелимхан Бакаев (26), Дмитрий Воробьев (28), Алексей Батраков (39).
У «Акрона» отличился Кевин Аревало (14). На 70-й минуте у гостей удалили Родриго Эсковаля.
«Локомотив» набрал 44 очка и вернулся на третье место в турнирной таблице.
У «Акрона» 22 очка и десятая строчка. Тольяттинский клуб не побеждает в РПЛ на протяжении шести туров.
В 23-м туре «Акрон» 4 апреля примет столичный ЦСКА, а «Локомотив» сыграет в гостях со «Спартаком».
Михаил Галактионов
Заур Тедеев
Сесар Монтес
(Лукас Фассон)
7′
Александр Руденко
(Дмитрий Воробьев)
23′
Зелимхан Бакаев
(Алексей Батраков)
26′
Дмитрий Воробьев
(Артем Карпукас)
28′
Алексей Батраков
(Дмитрий Воробьев)
39′
Кевин Аревало
(Дмитрий Пестряков)
13′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
93
Артем Карпукас
7
Зелимхан Бакаев
62′
8
Владислав Сарвели
19
Александр Руденко
79′
74
Даниил Чевардин
83
Алексей Батраков
84′
14
Никита Салтыков
10
Дмитрий Воробьев
63′
27
Николай Комличенко
25
Данил Пруцев
79′
32
Лукас Вера
32
Игнат Тереховский
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
22
Артем Дзюба
10
Кевин Аревало
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
72′
81
Никита Базилевский
15
Стефан Лончар
46′
26
Родриго Эшковал
70′
80
Хетаг Хосонов
46′
5
Алекса Джурасович
91
Максим Болдырев
77′
2
Йомар Роча
24
Йонуц Неделчару
47′
6
Максим Кузьмин
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
