«Значит, не зря я критиковал Глушенкова. Исправился, был лучшим!» Орлов — о победе «Зенита» и голах Соболева

— Несмотря на победу над «Спартаком» в прошлом туре, я на страницах «СЭ» покритиковал команду Семака, особенно за первый тайм.
И в матче с «Динамо» мы увидели совсем другой «Зенит». Если помните, неделю назад от меня здорово досталось Глушенкову, которого заменили в перерыве поединка с красно-белыми. Если тебе не дают мяч, зачем же обижаться и демонстративно стоять на поле, разводить руками, попрекать партнеров? Надо биться за мячи, выгрызать их, предлагать себя! Вот во встрече с бело-голубыми он этим и занимался. Именно его, а не Соболева, я бы назвал лучшим игроком матча.
Питерцы сыграли довольно солидно, собранно, строго. Гости прессинговали с первой же минуты, действовали от себя, с позиции силы. Против «Спартака» подопечные Семака почему-то так не играли, быстро отдали инициативу. Меня это, конечно, тогда сильно удивило. Вот я и пожурил футболистов сине-бело-голубых. Выходит, не зря (улыбается).
Понравилось, что питерцы четко выполняли тренерский план Семака. Абсолютно закономерная победа.
Хотя некоторые моменты и тревожат. Мантуан, конечно, упустил Артура, когда тот сравнивал счет. Опытный крайний защитник должен в таких ситуациях двигаться навстречу мячу. А бразилец, увы, не почувствовал, что за его спиной уже находится соперник. Поэтому допускаю, что в ближайших турах мы справа уже увидим Караваева. Кстати, и Дивеев немного недоработал в этом эпизоде, не сместился в зону.
Пока еще не все получается у Вендела. Есть брак в передачах. Помните, как он сильно и неточно прострелил на Джона Джона до перерыва? А ведь момент был перспективный.
Но в целом «Зенит» заслужил твердую четверку. Добротная победа, очень красивые голы! Как забил Джон Джон! Он же нацеленно направлял мяч головой. Попал! Не подставил голову, а именно ударил. Семак его заменил? Возможно, бразилец не до конца еще готов физически. Но по его решениям на поле сразу же было ясно: мастер. То же самое можно сказать и про Дурана.
«Динамо», набравшее ход весной, мало что показало впереди. Почему? Питерцы почти все перекрыли, не позволили подбираться к своей штрафной, не давали пробивать. Гасили в зародыше атаки бело-голубых.
Я покритиковал Мантуана. Но и правый защитник «Динамо» Касерес меня не убедил. Он все время играет на грани фола. Грязно действует! И Иванов несколько раз сомневался, давать ему карточку или нет. На мой взгляд, Джон Джон посадил Касереса даже не на два, а на три «горчичника». Пересмотрите эпизоды, там нарушения, в принципе, тянут на применение к игроку санкций.
Соболев опять забил. В старании Александру не откажешь, но брака все же многовато. В любом случае молодец! По самоотдаче к нему вопросов нет. Для российского футбола такая игра подходит.
Многие обсуждают, как Соболев картинно упал в штрафной «Динамо». Ну… Неслучайно же его болельщики называют дельфином. Это еще хорошо, что после гола он не надел маску и очки для плавания. Видимо, ему в команде объяснили: парень, не стоит за такие вещи получать карточку!
Я говорил, что не буду хвалить Глушенкова, пока он не вернется на свой реальный уровень. А в чем я был не прав? Мы же убедились, что он может делать разницу! Вчера с ним плотно играли, а он и отдал пас Соболеву, и забил прекрасный гол. Замечательно исполнил!
Понимаете, я ставлю перед собой определенную задачу: обязательно взбодрить игрока после неудачного матча. Чтобы ему стыдно стало! Не знаю, передавали ли Глушенкову мои слова, но против «Динамо» он был совсем другим. Исправился! Когда начал искать мяч, бежать ему навстречу, сразу же стал приносить пользу. Глушенков не выключался из игры. Значит, не зря я по нему, что называется, прошелся.
Ролан Гусев
Сергей Семак
Артур Гомес
(Хуан Хосе Касерес)
37′
Джон Джон
22′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
43′
Максим Глушенков
(Александр Соболев)
85′
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
74
Даниил Фомин
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
75′
17
Ульви Бабаев
11
Артур Гомес
66′
33
Иван Сергеев
10
Бителло
75′
91
Ярослав Гладышев
70
Константин Тюкавин
78′
14
Эль Мехди Маухуб
57
Давид Рикардо
46′
6
Роберто Фернандес
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
32′
66′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
88′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
87′
9
Джон Дуран
5
Вильмар Барриос
90′
17
Андрей Мостовой
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти