СМИ: «Спартак» может приобрести немецкого защитника «Бешикташа»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Московский «Спартак» проявляет интерес к трансферу немецкого защитника турецкого футбольного клуба «Бешикташ» Феликса Удуохая, сообщает Ajansspor.
Отмечается, что сам игрок, контракт которого с «Бешикташем» действует до 2027 года, положительно относится к возможному переезду в Россию. Руководство турецкого клуба, в свою очередь, готово создать условия для его трансфера из-за риска ухода защитника свободным агентом.
Удуохаю 28 лет. В текущем сезоне немец провел 19 матчей за «Бешикташ».
В июле 2025 года «Спартак» приобрел у «Бешикташа» полузащитника Жедсона Фернандеша. За португальца «красно-белые» заплатили 20,8 миллиона евро, при выполнении определенных условий предусмотрены бонусы, сумма которых не превышает 7,2 миллиона евро. Этот трансфер является самым дорогим в истории московского клуба.