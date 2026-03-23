Матч-центр
Футбол. Первая лига
17:30
Челябинск
:
Торпедо
П1
2.68
X
3.23
П2
2.72
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
Чайка
П1
1.35
X
5.43
П2
8.75
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
П1
X
П2

СМИ: «Спартак» может приобрести немецкого защитника «Бешикташа»

Ajansspor: «Спартак» проявляет интерес к трансферу защитника «Бешикташа» Удуохая.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Московский «Спартак» проявляет интерес к трансферу немецкого защитника турецкого футбольного клуба «Бешикташ» Феликса Удуохая, сообщает Ajansspor.

Отмечается, что сам игрок, контракт которого с «Бешикташем» действует до 2027 года, положительно относится к возможному переезду в Россию. Руководство турецкого клуба, в свою очередь, готово создать условия для его трансфера из-за риска ухода защитника свободным агентом.

Удуохаю 28 лет. В текущем сезоне немец провел 19 матчей за «Бешикташ».

В июле 2025 года «Спартак» приобрел у «Бешикташа» полузащитника Жедсона Фернандеша. За португальца «красно-белые» заплатили 20,8 миллиона евро, при выполнении определенных условий предусмотрены бонусы, сумма которых не превышает 7,2 миллиона евро. Этот трансфер является самым дорогим в истории московского клуба.