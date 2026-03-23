Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Челябинск
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
3.30
X
2.35
П2
3.05
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.69
П2
10.50
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2

Радченко: «Балтика» сама не играет, и другим не дает

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко высказался о результатах «Балтики» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил перспективы команды.

Источник: РИА "Новости"

— «Балтика» по уровню далека от «Краснодара» и «Зенита». У калининградцев исполнители другого уровня. Упорство бьёт класс — это про «Балтику». Команда добивается результата за счёт слаженных действий.

«Балтика» сама не играет, и другим не даёт. Она обеспечивает себе результат за счёт настроя и строгости в построениях, — сказал Радченко Metaratings.ru.

После 22 туров «Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Андрея Талалаева набрали 42 очка. 5 апреля калининградцы на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо», матч начнётся в 16:30 по московскому времени.

Балтика
4:0
Первый тайм: 2:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
21.03.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 15427 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Игорь Осинькин
Голы
Балтика
Сергей Волков
5′
Александр Филин
(Натан Гассама)
12′
Максим Петров
84′
Михаил Рядно
87′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
23
Мингиян Бевеев
73′
25
Александр Филин
45+3′
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
10
Илья Петров
77
Эльдар Чивич
41′
55′
68
Михаил Рядно
73
Максим Петров
88′
21
Эдуардо Андерсон
15
Тентон Йенне
55′
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
64′
26
Иван Беликов
22
Николай Титков
64′
90
Чиносо Оффор
Сочи
35
Александр Дегтев
17
Артем Макарчук
27
Кирилл Заика
90+6′
4
Вячеслав Литвинов
84′
3
Александр Солдатенков
19
Александр Коваленко
82
Сергей Волков
61′
45
Франсуа Камано
7
Антон Зиньковский
88′
66
Александр Мециев
10
Мартин Крамарич
78′
8
Михаил Игнатов
9
Захар Федоров
78′
11
Павел Мелешин
16
Максим Мухин
88′
18
Артем Корнеев
Статистика
Балтика
Сочи
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
5
2
Угловые
1
1
Фолы
16
18
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти